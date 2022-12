UCI verzekert Israel-Premier Tech van deelname aan bijna alle WorldTour-koersen

Israel-Premier Tech is volgend jaar uitgenodigd voor bijna alle WorldTour-wedstrijden. Alleen in grote rondes heeft de gedegradeerde WorldTour-ploeg geen verzekerde wildcard. Dat maakte de UCI vanmiddag bekend.

“De teams die in 2022 hun WorldTour-licentie zijn kwijtgeraakt, krijgen een uitnodiging voor alle WorldTour-wedstrijden, met uitzonderingen van de grote rondes. Deze aanpassing is bedoeld om de stabiliteit binnen teams te bewaren”, staat er in het persbericht.

Lotto Soudal was als beste ProTeam al verzekerd van een uitnodiging voor alle WorldTour-koersen in 2023, en dus geldt deze aanpassing alleen voor Israel-Premier Tech, dat na Lotto Soudal en TotalEnergies het derde ProTeam in de ranking was en daardoor alleen recht op deelname aan eendaagse WorldTour-wedstrijden had.