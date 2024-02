maandag 26 februari 2024 om 14:43

Streep door gravelplannen Sophie de Boer na contractontbinding: “Enorme deceptie”

Sophie de Boer wordt in 2024 toch geen gravelprof. De voormalig veldrijdster kondigde eind vorig jaar aan dat ze als gravelaar zou beginnen aan een tweede profcarrière, maar dat gaat niet door, laat ze weten op Instagram.

“Een aantal maanden geleden deelde ik met jullie dat ik een nieuw, tweejarig profcontract heb getekend bij een gravelploeg”, begint De Boer, die de naam van de ploeg nooit onthulde, haar bericht. “Dit aanbod kwam best onverwacht maar ik heb die kans met beide handen aan gegrepen. Wat vorig jaar na mijn zwangerschap als een leuk avontuur begon, het rijden van wat gravelraces om weer fit te worden, nam dus een nieuwe wending.”

“Echter is dit contract in januari ontbonden. Ik ga verder niet in op de details want ik steek mijn energie nu liever in mijn toekomst. Het was natuurlijk wel een enorme deceptie en ik moest echt even schakelen. Ik was me al maanden aan het voorbereiden, en heb daarnaast ook de keuze gemaakt om mijn televisiewerk in de cross niet te doen en mijn B&B te sluiten.”

De Boer neemt het echter zoals het komt. “Het leven zit vol met verassingen en ik heb nu de kans gekregen om mezelf weer opnieuw uit te vinden en wat nieuws te creëren. Ik ga geen volledig gravelprogramma rijden en het idee van een tweede profcarrière laat ik ook varen. Het is tijd voor wat nieuws”, aldus de 33-jarige De Boer, die zich nu zal focussen op ‘coachen en ondernemen’. Ze vertelt ook dat ze wel zal blijven gravelen met de steun van fietssponsor Orbea. “Maar dit zal in een andere vorm zijn.”