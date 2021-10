Sophie de Boer (30) stopt per direct met veldrijden

Sophie de Boer heeft per direct een punt gezet achter haar veldritloopbaan. De 30-jarige renster maakte dat maandagavond bekend op sociale media. De Boer kreeg onlangs opnieuw last van een rugblessure en voelde de kracht niet meer om weer terug op te krabbelen. “Ik ben moe van al het proberen, dus is het tijd voor een nieuw avontuur”, zegt ze.

“Ik ben de afgelopen weken een beetje stil geweest, maar ik voel dat het tijd is om mijn beslissing te delen over het beëindigen van mijn veldritcarrière”, begint De Boer, die in september nog twee crossen reed, haar verhaal. “Ik heb deze beslissing twee weken geleden genomen. Het was geen makkelijke keuze en er zijn veel factoren geweest die daar aan hebben bijgedragen.”

De veldrijdster vindt het lastig om haar verhaal te delen. “Maar kort gezegd voel ik het plezier niet meer om hiermee verder te gaan”, geeft ze aan. “De afgelopen seizoenen heb ik het lastig gehad om het niveau te halen dat ik wilde, en het was moeilijk om een vinger te leggen op de reden. Ik weet dat ik alles heb gedaan om mijn droom levend te houden en heb ik daar zo hard voor gewerkt.”

Dankbaar

“Maar de afgelopen weken kreeg ik opnieuw erg veel rugpijn, wat zo veel pijn doet tijdens inspanning dat ik niet de kracht kan leveren die ik nodig heb voor de crossen. En ik ben moe van al het proberen, dus is het tijd voor een nieuw avontuur. Ik ben heel dankbaar voor de laatste vijftien jaar vol met wedstrijden. De mensen die ik ontmoet heb, mijn prestaties, de teleurstellingen en alle steun die ik heb gekregen.”

De Boer wist in het seizoen 2016-2017 het eindklassement in de Wereldbeker te winnen. Haar laatste overwinning in een UCI-cross dateert uit 2017, toen ze de Superprestige van Hoogstraten won. Haar beste uitslag op een WK was in 2016, toen ze vierde werd in Heusden-Zolder.