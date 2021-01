Sophie de Boer crost verder met privésponsor

Sophie de Boer verscheen zondag in Hulst in een nieuwe outfit aan de start. De veldrijdster, die in 2017 de eindwinst in de Wereldbeker veroverde, maakt het crossseizoen af met een privésponsor, nadat haar contract met Parkhotel Valkenburg niet werd verlengd.

De Boer, die in december 30 jaar werd, verliet na zeven seizoenen Parkhotel Valkenburg, dat in 2021 verdergaat als opleidingsploeg voor jong talent. “Daarom maak ik het seizoen af met een privésponsor”, vertelde ze aan Tubantia. In Hulst, waar op de oevers van de Westerschelde een parcours was uitgetekend, kwam de renster als 21e over de streep.

De Boer legde in 2017 beslag op de eindoverwinning in de Wereldbeker, nadat ze de manche in Las Vegas won en in Namen en Fiuggi eveneens op het podium eindigde. Dat seizoen won ze in totaal zes crossen en eindigde ze negentien keer op het podium. Als gevolg van een burn-out en overtraindheid kende ze sindsdien een paar povere seizoenen.