Steven Kruijswijk geeft op in Dauphiné na valpartij zaterdag 15 augustus 2020 om 13:23

Steven Kruijswijk heeft het Critérium du Dauphiné vroegtijdig moeten verlaten. In de vierde etappe naar Megève kwam de klassementsrenner ten val, waarna hij met een ontwrichte schouder moest opgeven. Ook Emanuel Buchmann en Gregor Mühlberger staakten de strijd.

Kruijswijk kwam na 29 kilometer ten val, in de afzink van de Col de Plan Bois. De Nederlander, de nummer zeventien in het klassement, liep daarbij een ontwrichte schouder op en kon niet verder. BORA-renners Emanuel Buchmann (derde in het klassement) en Gregor Mühlberger (62e) waren eveneens bij de valpartij betrokken en moesten de Dauphiné ook verlaten.

Voor Kruijswijk was het Critérium du Dauphiné pas zijn tweede koers in dit seizoen, na de Tour de l’Ain. In de sterk bezette Franse .1-koers reed de 33-jarige renner naar de vierde plaats, terwijl de eindzege voor ploeggenoot Primož Roglič was. Normaal gesproken is Kruijswijk met Roglič en Tom Dumoulin een van de speerpunten in de Tour de France bij Jumbo-Visma.

🇫🇷 #Dauphiné @s_kruijswijk has crashed in the descent of the Col de Plan Bois together with Buchmann. Kruijswijk can't continue and has to abandon the race with a dislocated shoulder. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 15, 2020

#Dauphine 🇫🇷

there was a crash in the downhill with @EmuBuchmann and @muehlberger_94 involved. both has to abandon the race. further information to follow. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 15, 2020