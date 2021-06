Stem nu op de wielrenners van de maand mei

Mei, de maand van de Giro d’Italia, is afgesloten. Dat betekent dat het tijd is om te stemmen! WielerFlits organiseert samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn renners, rensters en talenten genomineerd voor hun sportieve prestaties. Wie worden de wielrenners van de maand mei?

De stembussen zijn een week geopend, tot maandag 7 juni 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich automatisch voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Sjoerd Bax (25, wegwielrennen)

Met vier overwinningen heeft Sjoerd Bax zich van zijn beste kant laten zien afgelopen maand. De renner van Metec-Solarwatt wist het eindklassement in de Alpes Isère Tour (UCI 2.2) op zijn naam te schrijven, mede dankzij twee etappezeges. Met zijn ritzege in Pusignan nestelde hij zich in de top-3, waarna hij in de afsluitende bergrit de sprint won van een kopgroep en de leiderstrui overnam.

Naast het eindklassement wist Bax in zijn eerste UCI-wedstrijd van het seizoen ook de puntentrui mee naar huis te nemen. De hoogvorm uit de Alpes Isère Tour trok de 25-jarige coureur vervolgens door naar de Tour de la Mirabelle (UCI 2.2) waar hij de tweede etappe won en tweede werd in het klassement, op slechts drie seconden van eindwinnaar Ivar Andersen. Reden te over dus om hem te nomineren voor de verkiezing Wielrenner van de maand!

Taco van der Hoorn (27, wegwielrennen)

Wielerminnend Nederland kon er niet omheen: de prachtige ritzege van Taco van der Hoorn in de derde etappe van de afgelopen Giro d’Italia. Na een hele dag in de vroege vlucht verraste Taco het achtervolgende peloton met een ijzersterke demarrage in de heuvelachtige slotfase.

Van der Hoorn kon zelf amper geloven dat hij gewonnen had. De Rotterdammer haalde daarmee de eerste Giro-ritzege ooit binnen voor zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Ook kreeg hij vanuit het peloton veel complimenten voor zijn overwinning. Voor WielerFlits was dit dan ook reden genoeg om hem te nomineren voor deze verkiezing.

Mathieu van der Poel (26, mountainbike)

Inmiddels een vaste klant in de verkiezing Wielrenner van de Maand: Mathieu van der Poel. Hij reed afgelopen maand alleen mountainbikewedstrijden, maar ook hier liet de Nederlands kampioen op de weg zijn talent weer zien. Zo won Van der Poel de shorttrack-wedstrijden in Albstadt en in Nove Mesto.

Daarnaast werd hij tweede in de Cross Country-wedstrijd in Nove Mesto, achter een ontketende Tom Pidcock. In de Cross Country van Albstadt werd de kopman van Alpecin-Fenix ‘slechts’ zevende. Achteraf vertelde Van der Poel dat hij bij zijn eerste lange MTB-wedstrijd de nodige last van zijn rug had.

Antwan Tolhoek (27, wegwielrennen)

Een nieuwkomer in de lijst, maar zeker niet de minste. Antwan Tolhoek heeft zijn plek op de nominatielijst zeker niet gestolen, want terwijl veel ogen op de Giro d’Italia gericht waren, reed de Zeeuwse klimmer de stenen uit de straat in Spanje. In de Ruta del Sol liet Tolhoek namelijk zien hoe goed hij kan klimmen.

De coureur van Jumbo-Visma won weliswaar geen etappe, hij eindigde wel als tweede in het algemeen klassement achter topfavoriet en eindwinnaar Miguel Ángel López. Tolhoek legde de basis voor deze prestatie in de derde etappe, waarin hij als enige mee kon met López op de slotklim. In de slotrit werd hij nog achtste.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Lucinda Brand (31, wegwielrennen)

De eerste overwinning van de wereldkampioene veldrijden in dit wegseizoen behaalde Lucinda Brand in Duitsland. In de Thüringen Ladies Tour was de renster van Trek-Segafredo de beste in het eindklassement, nadat ze de etappes naar Schleiz en Weimar had gewonnen met een late uitval. In de andere ritten werd Brand respectievelijk tweede, zevende, tweede en zesde.

Eerder in de maand kwam Brand in de Spaanse eendagskoersen ook tot wat ereplaatsen. In de Gran Premio Eibar werd ze vierde, in de Navarra’s Women Elite Classic veertiende en in Emakumeen Nafarroako 21ste.

Anna van der Breggen (31, wegwielrennen)

De naam van Anna van der Breggen is geen vreemde meer in de verkiezing Wielrenster van de maand. De wereldkampioene van SD Worx, die na dit seizoen afzwaait en ploegleidster wordt, behaalde in mei maar liefst vier overwinningen.

Haar grootste zege was de vierde etappe de Vuelta a Burgos. Door die overwinning wist Van der Breggen ook het eindklassement van de Women’s World Tour-rittenkoers op haar naam te schrijven. Daarnaast won ze de Baskische eendagskoersen GP Eibar en Durango-Durango.

Annemiek van Vleuten (38, wegwielrennen)

Een bekend gezicht op de nominatielijst, maar Annemiek van Vleuten heeft ook in mei weer laten zien waarom ze tot de beste wielrensters ter wereld behoort. De kopvrouw van Movistar sprokkelde weer een waslijst aan topuitslagen bijeen.

Zo begon ze de maand met winst in een etappe én het eindklassement in de Ronde van Valencia. In het Baskenland won Van Vleuten de eendagswedstrijd Emakumeen Nafarroako. Verder waren er ereplaatsen voor haar in de Vuelta a Burgos (tweede), de GP Eibar (tweede), Durango-Durango (tweede) en de Navarra’s Women Elite Classic (derde).

Lorena Wiebes (22, wegwielrennen)

De derde nominatie van deze maandverkiezing gaat naar Lorena Wiebes. De geboren Mijdrechtse mocht in de maand mei drie keer feestvieren namens haar ploeg Team DSM. Begin mei was ze de beste in de eindsprint van de GP Eco-Struct, een Vlaamse eendagskoers in Wichelen.

Wiebes sloot de maand af met een ijzersterke Thüringen Ladies Tour. Ze wist namelijk de etappes naar Gera en Gotha te winnen. In de vijfde etappe naar Weimar won Wiebes ook de sprint, maar werd ze tweede omdat Lucinda Brand het peloton nipt voorbleef.

Genomineerden Talent van de maand

Marijn van den Berg (21, wegwielrennen)

Als een van de speerpunten binnen de opleidingsploeg van Groupama-FDJ reed Marijn van den Berg begin mei de Alpes Isère Tour. In de Franse Alpen onderstreepte hij zijn potentie met winst in de eerste etappe. Als klassementsleider werd hij ook nog twee keer derde. Hierdoor reed Van den Berg, die ook de Volta ao Algarve reed met de WorldTour-ploeg, drie dagen in de leiderstrui.

Het hoogtepunt van de maand volgde echter in de Orlen GP. In de Poolse beloftenkoers, een tweedaagse, werd Van den Berg uitgespeeld als kopman van de Nederlandse selectie. De coureur uit De Meern maakte de verwachtingen, mede door uitstekend ploegwerk, meer dan waar. Hij won beide etappes in de massasprint en trok zo ook het eindklassement naar zich toe.

Mick van Dijke (21, wegwielrennen)

De GP Vorarlberg werd begin mei een prooi voor Mick van Dijke. Het 21-jarige talent van Jumbo-Visma Development was met een demarrage in de slotkilometers het achtervolgende peloton te slim af. Daardoor pakte de jonge Zeeuw de overwinning in deze Oostenrijkse nationale koers.

Later in de maand mocht hij met de profs van Jumbo-Visma opdraven in de Ronde van Hongarije, waar hij vooral in dienst reed van de kopmannen. Toch werd hij in de derde etappe elfde. Van Dijke sloot af met de Orlen Grand Prix in Polen. In deze beloftenkoers voor landenteams eindigde hij als vierde in het eindklassement. In beide etappes was Van Dijke de laatste man in de sprint voor kopman Marijn van den Berg, maar wist hij zelf als achtste en derde te eindigen.

Daan Hoole (22, wegwielrennen)

SEG Racing Academy-renner Daan Hoole veroverde in het laatste weekend van mei een knappe overwinning in Italië. De regerend Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften wist na een late aanval de zege te pakken in de Coppa della Pace. Hoole bleef het aanstormende peloton voor en treedt met zijn zege in de voetsporen van oud-winnaars als Riccardo Riccò, Vasil Kiryienka en Ben Swift.

Eerder in de maand liet Hoole zich ook zien op bij het kwalificatiemoment voor het NK tijdrijden. De tijdritspecialist van SEG werd daar tweede, op zes seconden van ABLOC-renner Stijn Daemen.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk