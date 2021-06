Kobe Goossens en Gerben Thijssen ruilen Lotto Soudal voor Intermarché-Wanty Gobert

Lotto Soudal ziet eind dit jaar twee van zijn jongeren vertrekken. Zowel Kobe Goossens (25) als Gerben Thijssen (23) kunnen voor twee jaar naar Intermarché-Wanty Gobert. Dat vernam WielerFlits uit goede bron.

Intermarché-Wanty Gobert lijkt begonnen aan een lange transferzomer. De ploeg van manager Jean-François Bourlart ziet straks sprinter Danny van Poppel vertrekken en had los daarvan al nood aan een stevige kwaliteitsinjectie. Het valt dan ook te verwachten dat het Waalse team behoorlijk actief zal zijn op de transfermarkt.

Bourlart trekt alvast twee talentvolle Belgische jongeren aan: Kobe Goossens (25) en Gerben Thijssen (23) komen op 1 januari 2022 over van Lotto Soudal. Dat vernam WielerFlits uit goede bron. Beiden zullen bij Intermarché-Wanty Gobert een overeenkomst voor twee jaar tekenen.

Klimmer en sprinter

Kobe Goossens rijdt sinds 2018 voor het opleidingsteam van Lotto Soudal en stroomde twee jaar geleden door naar het WorldTourteam. De Vlaams-Brabander kan aardig uit de voeten bergop en is niet te beroerd om aanvallend te koersen. Dat leverde hem in de Tour de Romandie eindwinst in het bergklassement op.

Gerben Thijssen is een topsprinter in wording, maar zag zijn ontbolstering afgeremd door een horrorcrash tijdens de Zesdaagse van Gent, eind 2019. De Limburger stond meer dan negen maanden aan de kant. Een jaar later pakte hij onder meer een paar ereplaatsen in de Vuelta, waar hij zijn groterondedebuut maakte. Dit voorjaar kende Thijssen opnieuw pech: hij werd op training aangereden en hield er een gebroken sleutelbeen aan over.