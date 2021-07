Wielertransfers 2022: John Degenkolb

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over John Degenkolb.

John Degenkolb

John Degenkolb rijdt nu nog voor Lotto Soudal, maar wordt door het AD in verband gebracht met Team DSM. Volgens de krant wil de ploeg van Iwan Spekenbrink de 32-jarige Duitser terug bij het team halen, nadat hij van 2012 tot en met 2016 ook al uitkwam voor het WorldTeam (dat toen nog Argos-Shimano en later Giant-Alpecin heette). DSM beschikt over veel jonge talenten en zou met Degenkolb een schat aan ervaring binnenhalen.