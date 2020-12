Jesper Asselman (30) hangt zijn fiets aan de haak

Jesper Asselman neemt afscheid van de wielersport. Dat maakte de renner van Metec-TKH via zijn social media bekend.

Het besluit om te stoppen met wielrennen doet pijn, maar tegelijkertijd kijkt Asselman trots terug op zijn topsportcarrière. “Ik ben dankbaar voor de onvergetelijke ervaringen, leerzame lessen en mooie vriendschappen.” Na zes jaar op continentaal niveau zette hij 2015 bij de Roompot-ploeg de stap naar het profcircuit. In zijn vijf seizoenen bij de oranjeploeg won hij de Ronde van Drenthe en een etappe in de Ronde van Yorkshire, waar hij ook twee dagen de leiderstrui droeg. Ook in de Eneco Tour voerde hij in 2015 twee dagen het klassement aan.

Afgelopen seizoen keerde Asselman terug naar Metec-TKH, nadat Roompot-Charles ophield te bestaan. Voor die ploeg kwam hij in 2013 en 2014 al eens eerder uit. Dit najaar meldde deze site al dat hij de continentale formatie na een jaar vaarwel zou zeggen. “Nu is het tijd voor een maatschappelijke carrière en met de opleiding fysiotherapie zijn de eerste stappen gezet. De sportwereld is prachtig, dus ik hoop hier dan ook in een andere rol van waarde te zijn. Op naar nieuwe doelen en dromen”, sluit hij zijn bericht af.