Lars van den Berg vervangt Thibaut Pinot en debuteert in Giro d’Italia

Lars van den Berg gaat in zijn eerste jaar als profwielrenner meteen een grote ronde rijden, namelijk de Giro d’Italia. De 22-jarige Nederlander is door zijn ploeg Groupama-FDJ aangewezen als vervanger van de geblesseerde Thibaut Pinot.

“Op de laatste dag van de Tour of the Alps hoorde ik dat ik naar de Giro mag”, laat Van den Berg weten aan WielerFlits. “Het doel is om een keer in een ontsnapping te gaan, en dan is het hopen dat ik kan wegblijven en zo een resultaat kan rijden.”

Van den Berg genoot zijn opleiding bij Metec-TKH. De continentale ploeg stond de coureur uit De Meern in 2020 af aan de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Daar maakte Van den Berg in het coronajaar indruk in onder meer de Tour du Var en de Tour de Wallonie, waarin hij mocht meedoen met de WorldTour-ploeg. Hij dwong er een profcontract mee af.

Zonder kopman naar Giro

In eerste instantie stond de Giro niet op de planning voor Van den Berg. In februari zei hij nog te mogen hopen op een deelname van de Vuelta a España. “Dat zou echt een droom zijn. Ik hoop het natuurlijk”, vertelde hij ons toen. De situatie rondom Pinot en recente optredens van Van den Berg in de Ronde van het Baskenland en de Tour of the Alps hebben hem nu dus een plek in de Giro-ploeg opgeleverd.

Groupama-FDJ start op zaterdag 8 mei in de Giro d’Italia zonder echte kopman. Aanvankelijk was Pinot de aangewezen leider, maar door een slepende rugblessure moet hij verstek laten gaan voor de Ronde van Italië. Vooralsnog staan Attila Valter, Antoine Duchesne, Sébastien Reichenbach, Bruno Armirail en Rudy Molard op de lijst voor de Giro.