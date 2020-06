Steels: “Dauphiné een betere Tourvoorbereiding dan Milaan-San Remo” donderdag 11 juni 2020 om 11:11

Tom Steels is van mening dat een ideale voorbereiding op de Tour de France voorrang heeft op het rijden van een grote eendagskoers. Voor dat dilemma komen veel renners mogelijk te staan als Milaan-San Remo verplaatst wordt naar 15 augustus, tegelijk met het Critérium du Dauphiné. “De Tour schreeuwt om de meest ideale voorbereiding. Als daar een andere grote koers moet voor sneuvelen, dan zal dat ook gebeuren”, zegt Steels.

“Iedereen kent het belang van de Tour. Het gewicht van die wedstrijd is enorm, daar start je met je beste pionnen. Dat schreeuwt dus ook om de meest ideale voorbereiding”, oordeelt de ploegleider van Deceuninck-Quick-Step tegen Het Laatste Nieuws. Hij is van mening dat de kopmannen in de ploeg met genoeg wedstrijdkilometers naar de Tourstart moeten. Ook als dat betekent dat Julian Alaphilippe zijn titel in Milaan-San Remo dan niet kan verdedigen.

“Ze mogen niet met té weinig competitiekilometers in de benen in Nice verschijnen”, aldus Steels. “Je kunt veel simuleren op training, maar niet het rijden in peloton, het gewring en geduw, de typische stress en hectiek… Na zo’n lange periode van inactiviteit wordt het toch weer wat wennen.”

Lotto Soudal verdeelt ‘bubbels’

Bij Lotto Soudal krijgt Milaan-San Remo bij een eventuele verplaatsing naar 15 augustus wel prioriteit. Manager John Lelangue vindt dat een betere datum. “Met de Primavera op 8 augustus kreeg je enkel Strade Bianche en Milaan-Turijn als generale repetities. Te weinig voor renners die een klassiek monument van bijna 300 kilometer moeten gaan rijden. Nu kunnen Gilbert, Degenkolb en co. een rittenkoers inplannen in de aanloop. Een andere ‘bubbel’ kan de Tour de l’Ain met de Dauphiné combineren”, zegt Lelangue.

Vrijdag krijgen we waarschijnlijk meer duidelijkheid van de UCI over Milaan-San Remo. Organisator RCS wenst de koers te verplaatsen naar 22 augustus – waardoor Dauphiné-gangers ook daar kunnen starten – maar dan heeft de UCI de nationale kampioenschappen ingepland. Voor MSR lijkt daardoor 15 augustus (Ferragosto, een nationale feestdag in Italië, red.) over te blijven.