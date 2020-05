Lotto Soudal verdeelt ploeg om besmettingskans te verminderen zaterdag 23 mei 2020 om 13:29

Lotto Soudal denkt de oplossing gevonden te hebben voor het coronaproof herbeginnen van het wielerseizoen. De ploeg heeft haar renners en personeel in drie clusters verdeeld zodat steeds dezelfde mensen samen optrekken. Hoe minder rotatie, hoe lager de besmettingskansen, redeneert het team.

De Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España vormen de rode draad bij de verdeling van de renners en het personeel, omdat de grote ronden kort op elkaar aansluiten of zelfs overlappen op de herschikte UCI-kalender. “Elke groep krijgt een aparte kleur en volgt zijn eigen race-agenda”, licht teamarts Jens De Decker toe in Het Laatste Nieuws.

“Bedoeling is om het verloop tussen de (zogenoemde) bubbels zo beperkt mogelijk te houden. Hoe minder rotatie, hoe kleiner de kans op onderlinge besmetting. We denken er zelfs aan om, per bubbel, het nodige materiaal voor korte tijd op te slaan op één plek, in één land. Dat zou het praktisch makkelijker maken”, aldus De Decker.

Overzichtelijk

Belangrijk in tijden van het coronavirus is dat de medische staf renners en personeel nauwgezet kan volgen. “Dit systeem maakt het voor ons overzichtelijk. Per groep kunnen we elk lid voorts ook onderwerpen aan seriële tests, dagelijkse vragenlijsten en/of medische check-ups, zegt De Decker, die hoopt dat het plan wordt overgenomen door andere teams.

Volgens de teamarts zijn de bubbels niet in beton gegoten en kunnen renners tussentijds overstappen van het ene cluster naar het andere. “We moeten flexibel blijven. Belangrijke voorwaarde is wel dat de renner in kwestie wordt hertest. Hoe we dat precies zullen doen moet nog in detail worden bekeken.”