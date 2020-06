‘Milaan-San Remo op 15 augustus, tijdens Critérium du Dauphiné’ woensdag 10 juni 2020 om 12:11

Als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven, wordt er in Italië opnieuw geschoven met de data van de monumenten. De UCI zou vrijdag bekendmaken dat Milaan-San Remo op 15 augustus wordt verreden. Opvallend: dat is tijdens het Critérium du Dauphiné.

Oorspronkelijk stond Milaan-San Remo op 8 augustus gepland, maar de Italiaanse instanties zagen liever de Ronde van Lombardije op deze datum doorgaan. De Primavera zou dan twee weken later worden verreden, op 22 augustus. Maar vandaag brengt La Gazzetta het nieuws dat Milaan-San Remo op zaterdag 15 augustus zal worden afgewerkt: tijdens de Dauphiné (12-16 aug).

Wel zou Milaan – San Remo pas rond 19u eindigen, om zo de overlapping met de Dauphiné te beperken voor het tv-publiek. Vrijdag maakt de UCI de definitieve kalender bekend.

Mogelijke Italiaanse kalender:

1 aug: Strade Bianche

5 aug: Milaan-Turijn

8 aug: Ronde van Lombardije

15 aug: Milaan-San Remo

18 aug: Giro dell’Emilia

20 aug: Gran Piemonte

22-23 aug: Italiaanse kampioenschappen

28 aug: Trofeo Matteotti

29 aug: Memorial Pantani

31 aug-4 september: Settimana Internazionale Coppi & Bartali

5 sep: GP Industria & Artigianato Larciano

7-14 sep: Tirreno-Ariatico

16 sep: Giro della Toscana

17 sep: Coppa Sabatini

20 sep: Giro dell’Appennino

22 sep: Regione Lombardia (enige wedstrijd Trittico Lombardo)

3-25 okt: Giro d’Italia