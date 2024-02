donderdag 22 februari 2024 om 10:02

Starttijden openingstijdrit O Gran Camiño – Jonas Vingegaard als laatste van start

In het uiterste noordwesten van Spanje, in de regio Galicië, begint vandaag de derde editie van O Gran Camiño. Het is voor de renners zaak om meteen bij de les te zijn, aangezien we beginnen met een individuele tijdrit. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

In een paar jaar heeft O Gran Camiño, ook wel de Ronde van Galicië, flink aan populariteit gewonnen. Met Alejandro Valverde en Jonas Vingegaard heeft de rittenkoers twee grote namen op de erelijst gekregen de laatste jaren. En ook dit jaar staan er weer de nodige grote namen aan de start. De belangrijkste naam, is zonder enige twijfel die van Jonas Vingegaard.

De Deen trapt vandaag zijn wielerseizoen af in de regio Galicië en gaat voor een tweede opeenvolgende eindzege in O Gran Camiño. De tweevoudig Tourwinnaar zal vandaag – als titelverdediger – als laatste een eindtijd neerzetten. De kopman van Visma | Lease a Bike rolt om 16.52 uur van het startpodium. De eerste renner die vertrekt, is de Portugees Duarte Domingues van Sabgal/Anicolor, om 14.45 uur.

De renners moeten van en naar A Coruña 14,8 kilometer afleggen tegen de klok, over overwegend vlakke wegen, al volgen er ook drie kortere hellingen. Na exact zes kilometer worden de tussentijden doorgeven. Het belooft een pittige tijdrit te worden, ook vanwege de fel blazende wind in en rond A Coruña.

Starttijden Nederlanders

15.00 uur – Menno Huising (Visma | Lease a Bike)

15.34 uur – Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike)

16.25 uur – Tijmen Graat (Visma | Lease a Bike)

16.30 uur – Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cycling)

Starttijden Belgen

15.51 uur – Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike)

Starttijden favorieten dagzege

14.51 uur – Joey Rosskopf (Q36.5)

15.15 uur – Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

15.17 uur – Johannes Staune-Mittet (Visma | Lease a Bike)

15.31 uur – Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

15.32 uur – Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

15.49 uur – Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)

16.23 uur – Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

16.26 uur – Rafael Reis (Sabgal/Anicolor)

16.32 uur – David De la Cruz (Q36.5)

16.50 uur – Will Barta (Movistar)

16.52 uur – Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)

Starttijden favorieten eindzege

14.57 uur – Hugh Carthy (EF Education-EasyPost)

15.31 uur – Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

15.33 uur – Iván Ramiro Sosa (Movistar)

15.51 uur – Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike)

15.34 uur – Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike)

16.05 uur – Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

16.06 uur – Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

16.20 uur – Lenny Martinez (Groupama-FDJ)

16.42 uur – David Gaudu (Groupama-FDJ)

16.46 uur – Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost)

16.52 uur – Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)