Nick Doup • woensdag 21 februari 2024 om 18:00 woensdag 21 februari 2024 om 18:00

Populariteit O Gran Camiño groeit met het jaar: “Voor het eerst belden ploegen of ze mochten rijden”

Special In een paar jaar heeft O Gran Camiño, ook wel de Ronde van Galicië, flink aan populariteit gewonnen. Met Alejandro Valverde en Jonas Vingegaard heeft de rittenkoers twee grote namen op de erelijst gekregen de laatste jaren. Ook dit jaar trapt de regerende Tour de France-winnaar zijn seizoen af in Galicië, maar de concurrentie neemt toe. WielerFlits bespreekt de plus- en minpunten met kopstukken van de organisatie, Visma | Lease a Bike en INEOS Grenadiers.

O Gran Camiño (UCI 2.1) heeft in korte tijd een serieuze status verworven in het voorjaar. In deze periode, waarin in ook gekoerst wordt in de UAE Tour, de Omloop Het Nieuwsblad (allebei UCI WorldTour), Kuurne-Brussel-Kuurne, de Ardèche en de Drôme Classic (UCI ProSeries) en de Ronde van Rwanda (UCI 2.1), weten zeven WorldTeams hun weg naar Galicië te vinden. Dat waren er vorig jaar nog ‘maar’ vier.

Uiteindelijk gaan maar zes WorldTeams van start, omdat van Cofidis zich van de oorspronkelijke startlijst heeft moeten terugtrekken wegens een blessuregolf. Maar naast Visma | Lease a Bike en Movistar gaan nu ook INEOS Grenadiers, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ en Arkéa-B&B Hotels van start in de rittenkoers. En allemaal met kopmannen op het formulier.

“De laatste jaren moest ik alle ploegen bellen om te zeggen dat we een mooie wedstrijd hebben”, zegt wedstrijdbaas en oud-wielrenner Ezequiel Mosquera. “Movistar kwam en won met Valverde, en vorig jaar kwam Jumbo-Visma. Dat was voor ons al een overwinning. Dat was heel belangrijk. En dit jaar hebben veel ploegen mij gebeld. We willen echt doorgroeien met deze ronde; niet om winst te maken, maar als wedstrijd van hoog niveau voor de grote renners. O Gran Camiño voelt als mijn kleine kindje, waar we goed voor zorgen.”

Van Jonas Vingegaard tot Wilco Kelderman, Cian Uijtdebroeks, Egan Bernal, Carlos Rodriguez, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Neilson Powless, David Gaudu en Lenny Martínez. Ze doen allemaal mee. Voor velen is het de eerste meerdaagse wedstrijd van het seizoen. Vorig jaar was de Deense eindwinnaar nog een klasse apart, maar wel tegen renners van het kaliber Ion Izagirre, Jesús Herrada en Ruben Guerreiro.

“Het wordt een mooie week, want het is een erg fijne wedstrijd”, kijkt Vingegaard vooruit. “Het deelnemersveld is erg sterk. We moeten kijken of we weer voor de eindzege kunnen gaan. Mijn vorm is wel te vergelijken met die van vorig jaar. Ik ben goed in vorm, dat lieten de data zien op het trainingskamp (op de Teide, Tenerife, red.), dus ik kijk uit naar deze week.”

Mosquera snapt wel waarom alle WorldTeams met hun kopmannen komen. “Toen ik het parcours uittekende, dacht ik terug aan mijn tijd als klassementsrenner, maar dacht ik ook als toeschouwer. Vingegaard, Rodriguez, Carapaz… Zij hebben een tijdrit, een semi-bergetappe en een echte bergrit nodig. In Galicië kunnen we dat allemaal aanbieden. Alleen gaan we niet hoger dan 600 of 700 meter hoogte, omdat het nog maar februari is.”



Om meerdere redenen is O Gran Camiño interessant geworden. Zo duurt de ronde slechts vier dagen, in tegenstelling tot de bijna twee keer zo lange UAE Tour, en zijn de etappes niet langer dan 173 kilometer. Daarnaast staat de koers van Mosquera een week later op de agenda dan bijvoorbeeld de Volta ao Algarve. Dat biedt de renners de ruimte om hun voorbereiding een week langer door te trekken.

O Gran Camiño trekt bovendien bekijks met een aantrekkelijk parcours, met veel hoogtemeters en een lastige aankomst bergop van 7 kilometer aan 8%. Ook de heuvelachtige tijdrit van ongeveer 15 kilometer maakt de ronde interessant voor klassementsrenners. In 2022 en 2023 was die op de slotdag, dit jaar voor het eerst op de openingsdag.

INEOS Grenadiers debuteert in deze ronde. “Omdat wij in de tijdrit ons materiaal kunnen testen en dat een kans is voor de jongens om zich te meten”, legt ploegleider Steve Cummings uit aan WielerFlits. “En de slotrit eindigt bergop. Dat zijn goede stappen in het proces richting de rest van het seizoen. Ook heeft elke etappe hier meer dan 2.000 hoogtemeters en past de ronde goed in de planning.”

Tevens is het een ronde in de luwte, weliswaar relatief, in een kleiner peloton en met minder publieke belangstelling. Het aantal aanwezige journalisten is klein, zeker vergeleken met wedstrijden als de Volta ao Algarve en later dit voorjaar Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Overigens is, niet geheel onverwachts, door de groei van O Gran Camiño als wedstrijd de media-aandacht wel gegroeid. Zo zijn er voor het eerst daags voor de openingsrit drie persmomenten met favorieten voor de eindzege.

Ook de goede organisatie wordt geprezen door de ploegen. Dat Visma | Lease a Bike voor het tweede jaar op rij Tourwinnaar Jonas Vingegaard er zijn seizoen laat beginnen, zegt al genoeg. Vorig jaar geflankeerd door onder meer Steven Kruijswijk, Attila Valter en Rohan Dennis, dit jaar door Kelderman, Uijtdebroeks, Ben Tulett en Giro Next Gen-winnaar Johannes Staune-Mittet.

Het grootste nadeel van O Gran Camiño zijn de onvoorspelbare weersomstandigheden. Galicië, in het uiterste noordwesten van Spanje, boven Portugal, heeft een zeeklimaat. Het landschap is er erg ruig en groen, mede doordat het een van de meest regenachtige regio’s van Spanje is.

Afgelopen seizoen werd een rit zelfs gestaakt wegens sneeuwval. “Het weer was niet echt super”, lacht Vingegaard als hij terugdenkt aan de editie van 2023. “Maar dat is niet anders, daar kan ik niets aan veranderen. En helaas wordt het deze week ook minder weer, zeker vergeleken met de laatste drie weken hier.” Een wereld van verschil met bijvoorbeeld de UAE Tour: daar is het een week lang snikheet, waardoor het verschil met het Europese voorjaarsweer weer extreem groot is.