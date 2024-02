Nick Doup • donderdag 22 februari 2024 om 14:01 donderdag 22 februari 2024 om 14:01

Openingstijdrit O Gran Camiño telt niet mee voor algemeen klassement

De openingsetappe van O Gran Camiño lijkt vervloekt. Nadat vorig jaar sneeuwval voor een afgelasting zorgde, gooit nu de stormachtige wind roet in het eten. De renners zullen vandaag nog wel in actie komen, maar niet op de tijdritfiets. De tijdrit telt bovendien niet mee voor het algemeen klassement.

Dat het hard ging waaien werd al verwacht. Donderdagochtend waren de windstoten erg stevig en regende het ook nog eens. Dat zorgde al voor gefronste wenkbrauwen bij teamleden van enkele deelnemende ploegen. De verwachting was er wel dat de wind in de loop van de middag af zou nemen, maar dat is niet het geval.

Vanaf 13.00 uur konden de renners het parcours, met start en finish aan de Torre de Hércules-vuurtoren en een passage langs het voetbalstadion van Deportivo La Coruña, verkennen. De renners zullen de tijdrit wel nog altijd afwerken, maar op gewone wegfietsen. Bovendien tellen de verschillen aan de streep straks niet mee voor het algemeen klassement.

De deelnemende ploegen zullen vandaag nog wel in actie komen, als dank voor het werk van de organisatie. Er staat bovendien nog altijd een ritzege op het spel. Ook zal er aan het einde van de dag nog een gele trui worden uitgereikt aan de winnaar van de chrono.

Voor de komende dagen wordt ook minder weer voorspeld in de regio Galicië, volgens Buienradar. Vrijdag is het fris en is er, naast kans op zon, ook wel kans op wat regenval in de middag aan de finish. Zaterdag is het bewolkt, en ligt de temperatuur tussen de 10 en 14 graden Celsius. Tijdens de lastige slotrit wordt aan het begin van de middag wat regen verwacht, en lijkt het aan de finish wat zonniger te worden.

Het is niet voor het eerst dat de weersomstandigheden invloed hebben op O Gran Camiño. Vorig jaar werd de ronde al geteisterd door sneeuwval en flinke regenbuien. Het is een van de onzekerheden waar de organisatie mee moet omgaan; Galicië is door het zeeklimaat en de ligging al een van de meest regenachtige regio’s van Spanje.