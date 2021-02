Starttijden individuele tijdrit UAE Tour 2021

Overzicht

Maandag gaat de UAE Tour verder met een individuele tijdrit van dertien kilometer. Na zijn triomf in de eerste etappe mag Mathieu van der Poel in de rode leiderstrui van start gaan. Dat doet hij om 16.13 uur lokale tijd. Dat is, gezien het tijdsverschil van drie uur met de Verenigde Arabische Emiraten, om 13.13 uur Nederlands-Belgische tijd.

De individuele beproeving tegen de klok op Al Hudayriyat Island is echt iets voor de pure specialisten die in staat zijn om een enorme versnelling rond te draaien. Het is vlak, vlakker, vlakst en er zijn onderweg nauwelijks bochten of andere verraderlijke punten. Na zeven kilometer worden de tussentijden doorgegeven.

Matthieu Ladagnous van Groupama-FDJ is om 10.45 uur de eerste renner die van het startpodium vertrekt. Daarna starten de coureurs met een interval van een minuut. De laatste elf renners starten om de twee minuten. De topfavoriet is wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, die om 12.48 uur van start gaat.

Starttijden Nederlanders (Nederlands-Belgische tijd)

11.02 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

11.08 uur – Wout Poels (Bahrain Victorious)

11.33 uur – Koen de Kort (Trek-Segafredo)

11.47 uur – Cees Bol (Team DSM)

12.25 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

12.33 uur – Wesley Kreder (Intermarché-Wanty-Gobert)

12.51 uur – Bert-Jan Lindeman (Qhubeka ASSOS)

12.53 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

13.11 uur – David Dekker (Jumbo-Visma)

13.13 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Starttijden Belgen (Nederlands-Belgische tijd)

10.48 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

11.05 uur – Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

11.07 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

11.23 uur – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

11.24 uur – Roy Jans (Alpecin-Fenix)

11.41 uur – Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

11.48 uur – Kenneth Vanbilsen (Cofidis)

11.50 uur – Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

12.19 uur – Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix)

12.21 uur – Tosh Van der Sande (Lotto Soudal)

12.39 uur – Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

12.40 uur – Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

12.50 uur – Kévin Van Melsen (Intermarché-Wanty-Gobert)

Starttijden top-10 algemeen klassement (Nederlands-Belgische tijd)

12.55 uur – Chris Harper (Jumbo-Visma)

12.57 uur – Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

12.59 uur – Anthony Roux (Groupama-FDJ)

13.01 uur – Elia Viviani (Cofidis)

13.03 uur – Emils Liepins (Trek-Segafredo)

13.05 uur – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

13.07 uur – João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – in zwarte tussensprinttrui

13.09 uur – Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick-Step) – in groene puntentrui

13.11 uur – David Dekker (Jumbo-Visma) – in witte jongerentrui

13.13 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) – in rode leiderstrui