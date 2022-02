Sporza-analyses dit voorjaar zonder Karl Vannieuwkerke en Eddy Planckaert

Een stoelendans bij de voorjaarswedstrijden op Sporza dit seizoen. Door het vertrek van Michel Wuyts heeft de VRT enkele veranderingen moeten doorvoeren die voor de kijkers gaan opvallen. Zo zijn Karl Vannieuwkerke en Eddy Planckaert niet meer aanwezig bij de analyses rondom de grote koersen.

Karl Vannieuwkerke is dit voorjaar namelijk de vaste commentator tijdens de live-uitzendingen van de grote eendagskoersen bij de Belgische publieke omroep. De 51-jarige presentator, ook bekend als de tafelheer van het praatprogramma Vive le Vélo, zal dat doen met aan zijn zijde de vertrouwde stem van co-commentator José De Cauwer.

De plek van Vannieuwkerke als presentator en interviewer in de studio wordt ingenomen door Maarten Vangramberen (43), die de afgelopen jaren in het voorjaar meermaals te horen was als interviewer of ‘man op de motor’.

Pauze voor Planckaert

Ook het analyseteam van Sporza dit voorjaar ondergaat enkele veranderingen. Oud-wielrenner Eddy Planckaert heeft zelf aangegeven een pauze te willen nemen. Hij zal dus ontbreken dit jaar. “Een beetje plaats maken voor de jeugd. Elk zijn beurt is niet te veel, nietwaar?”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De VRT heeft in de Nederlandse oud-wielrenster en journaliste Marijn de Vries en de onlangs gestopte Belgische wielrenner Bert De Backer een vast duo gevonden voor de analyses van de voorjaarskoersen. De afgelopen jaren waren ook ex-renners als Bram Tankink en Sven Nys aanwezig als analisten.

