Michel Wuyts moet in 2022 met pensioen als wielercommentator

Na een carrière van dertig jaar gaat Michel Wuyts afscheid nemen als wielercommentator. De Belg moet van zijn werkgever Sporza in 2022 met pensioen. Tijdens het aankomende veldritseizoen is Wuyts voor het laatst te horen.

Karl Vannieuwkerke vervangt Wuyts als commentator tijdens de grote eendagswedstrijden, Renaat Schotte gaat de grote ronden en rittenkoersen voor zijn rekening nemen. De stem van Ruben Van Gucht zal te horen zijn bij het veldrijden en het vrouwenwielrennen.

“We zullen zijn fantastische talent erg missen”, schrijft Sporza/VRT in een persbericht. “Het is daarom ook dat we met zeer gemengde gevoelens dit nieuws bekendmaken. Afscheid nemen van van Wuyts is als afscheid nemen van een monument. Dat is niet evident: voor veel generaties is hij de stem van de koers.”

Aankomende maanden zal Wuyts gewoon nog te horen zijn in de Tour de France en bij de najaarswedstrijden met zijn vaste co-commentator José De Cauwer.