Sportief manager Kopecky: “Lotte is een stukje volwassener geworden bij SD Worx”

Interview

Lotte Kopecky maakte vorige zaterdag furore in de Strade Bianche. Met haar straffe overwinning in Siena breekt de Meetjeslandse op haar 26ste helemaal door. WielerFlits sprak met Danny Stam, sinds dit jaar haar ploegleider bij SD Worx. Stam heeft het over een “extra versnelling in haar carrière”.

Het was een paar uur na haar zege in de Strade Bianche dat Danny Stam, sportief manager bij SD Worx, een berichtje kreeg van Lotte Kopecky. Bedankt voor het vertrouwen dat je in mij had, liet ze Stam weten. “Fijn om lezen”, glimlacht de 49-jarige Noord-Hollander. “Kijk, een jaar geleden werd Lotte – mede door pech – pas zeventiende in de Strade. Maar ze maakte die dag wel indruk op mij. Die lijn wilden we met haar doortrekken.”

Dus sprak Stam op Kopecky in om van de Strade een van haar eerste grote doelen van het seizoen te maken. “Toen ik het aankaartte merkte ik wel enig voorbehoud bij haar. Logisch: elke topsporter heeft ook wel wat twijfel. Maar het was niet dat ze het een stom idee vond, of dat het onbegonnen werk was om haar te overtuigen. Ze zag de uitdaging zeker zitten.”

Lotte Kopecky was de voorbije winter amper in het veld te zien. Daarnaast schroefde ze ook haar piste-trainingen terug. Een bewuste keuze vanuit SD Worx?

“We hebben haar sowieso aangeraden om in de winter niet te veel hooi op haar vork te nemen. 2021 is best een hectisch jaar geweest, met onder meer de Olympische Spelen en het WK baanwielrennen. Er is heel wat op haar afgekomen. Vandaar de vraag om even adem te halen en daarna te focussen op haar voorbereiding op het wegseizoen.”

En daar past het veldrijden niet in?

“Soms moet je keuzes maken. Niet iedereen heet Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Een paar crossen, dat mag wel. En toekomstgericht sluiten we niets uit, maar niet de voorbije winter, na een druk 2021. Hetzelfde geldt overigens voor de piste. Dat is een mooie discipline, maar op het WK na valt daar niet zoveel te halen. En het is nog twee en een half jaar tot de volgende Spelen.”

Is die vernieuwde aanpak de belangrijkste sleutel tot haar succes?

“Het is een combinatie van meerdere factoren. Lotte is bij ons ook een stukje volwassener geworden. Ze heeft een stap in haar ontwikkeling gezet. Zowel fysiek als mentaal. Dat proces maakt elke topsporter mee en bij haar is die versnelling er de voorbije maanden gekomen. En ze voelt zich uiteraard ook goed in de ploeg en de manier waarop wij werken. Dat niet alle druk op haar schouders komt, is ongetwijfeld ook een voordeel.”

“Als je met sterke ploegmaats rond jou rijdt, moet je zelf minder uit je hok komen. Als je vroeger moet reageren, kost dat een hoop energie en daar betaal je in de finale dan soms de tol voor. Die gespreide druk is dus meer dan een fijne bijkomstigheid.”

Hoe moeilijk is het om al die toppers tevreden stellen en steeds nieuwe afspraken te maken met wie waar kopvrouw is?

“We moeten echt niet elke koers nieuwe afspraken maken. We weten allemaal wat we van elkaar verwachten. Dat is ruim besproken voor de start van het seizoen. Natuurlijk komen we elke keer met een nieuw strijdplan, maar er wordt niet gevochten over wie we gaan uitspelen. Dat ligt allemaal redelijk voor de hand.”

Dan lijkt de gunfactor niet onbelangrijk. Kopecky ligt met andere woorden goed in de groep?

“Jawel. Maar dat is met de hele groep. Die goed aan mekaar hangt. Dat is bij ons al jaren zo en maakt standaard ook deel uit van onze selectieprocedures. Als je geen teamspeler bent, dan wordt het sowieso al lastig om bij SD Worx te komen fietsen. Bij Lotte hadden we daar vooraf een goed gevoel over en dat is intussen alleen maar bevestigd.”

Extra troef bij Kopecky, ze heeft ook een sprint…

“Dat is een mooie bijkomstigheid, ja. Sommige rensters zijn top, maar kunnen het niet afmaken. Dan is Lotte wel een zeer complete renster. Mijns inziens, als je de Strade Bianche kan winnen, kan je elke koers winnen. Maar als je als Lotte dan ook nog eens snel bent aan de finish, dat zorgt dat voor een extra wapen. Dat is fijn voor haar, maar ook voor het team.”

Als ik je goed begrijp, kan ze elke klassieker winnen waar ze aan de start staat?

“Kan… Het effectief ook bewerkstelligen is nog iets heel anders. Lotte heeft een stap extra in niveau gezet, maar dat betekent niet dat ze nu zomaar elke wedstrijd naar haar hand zal zetten. Ze is nog jong, heeft nog heel wat jaren voor de boeg. We nemen de tijd om in die periode een aantal doelen af te strepen.”

Ze is met voorsprong de beste Belgische. In eigen land zullen de verwachtingen alleen maar toenemen. Is dat een aandachtspunt?

“Het is aan de ploeg en aan Lotte om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Zoals eerder aangehaald, bij ons is de druk gespreid. Ik besef dat de druk vanuit België groter is, maar die komt dan van de media. Zij heeft daar niet zoveel moeite mee. Net omdat we ook een weg hebben uitgestippeld en ons daar aan houden. Er kan wel eens een zijpaadje inzitten, maar de grote lijnen blijven wat ze zijn.”

SD Worx wordt wel eens vergeleken met Quick-Step-Alpha Vinyl. Kan je je daar in vinden?

“Ik weet dat die link gemaakt wordt. Er zijn overeenkomsten in onze manier van koersen en hoe we met onze sporters omgaan. Maar het is nu ook niet zo dat Quick-Step in mijn beleving het grote voorbeeld is. We hebben onze eigen ideeën en plannen. Let wel, ik vind het een mooi compliment. Maar er is geen sprake van kopieergedrag.”

Om af te sluiten. Zaterdag staat de Ronde van Drenthe op het menu. Wat mogen we daar verwachten van Kopecky?

“Het parcours is minder selectief dan dat van de Strade, maar de Lotte Kopecky die je in Italië hebt gezien, is in topvorm. Dus kan je haar wel verwachten. Anderzijds, er zijn meerdere vrouwen die Drenthe op hun lijstje hebben gezet. Dan denk ik spontaan aan Lonneke Uneken. Zij woont in de buurt en is extra gemotiveerd.”