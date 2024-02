woensdag 7 februari 2024 om 18:12

Sporen van anabole steroïden bij Antwan Tolhoek: wat weten we over dat verboden middel?

Antwan Tolhoek is voorlopig geschorst door de UCI omdat er sporen van androgene anabole steroïden zijn aangetroffen bij een dopingcontrole. Maar wat zijn anabole steroïden en waarom staat dit middel op de verboden lijst bij het anti-dopingagentschap WADA?

De Nederlandse Dopingautoriteit laat weten dat anabole middelen vooral gebruikt worden om spiergroei te versterken. Naast androgene anabole steroïden (AAS) zijn er ook nog andere anabole middelen, en deze zijn ook nog op te delen in lichaamseigen (endogeen, zoals testosteron) en lichaamsvreemd (exogeen). Anabole steroïden zijn altijd verboden voor sporters.

“Anabole middelen kunnen vooral in krachtsporten een gunstige invloed hebben op de prestaties. Anabolen stimuleren niet alleen de eiwitaanmaak in de spieren, maar ze gaan ook de afbraak van spiereiwit tegen. Hierdoor krijgt de gebruiker dikkere en sterkere spieren”, stelt de Dopingautoriteit. De keerzijde is dat het middel kan leiden tot leverfunctiestoornissen, hart- en vaatziekten, acne en psychische veranderingen. Bij mannen is er ook een gevaar voor verminderde vruchtbaarheid, borstvorming en prostaatvergroting.

Anabole steroïden zijn voor wielrenners weinig effectief, concludeerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bijna twintig jaar geleden al. “Bij duursporten is geen positief effect op duurprestaties gevonden en ook voor een versneld herstel is weinig evidentie”, stelde de NTvG destijds.

Meerdere gevallen in het wielrennen

In het wielrennen zijn vaker dopingzaken vanwege sporen van anabole middelen naar voren gekomen. Veldrijdster Denise Betsema kon in 2020 aantonen dat de anabole steroïden in haar lichaam terecht zijn gekomen door een vervuild supplement dat werd verstrekt door een Belgische apotheker. Haar voorlopige schorsing werd daardoor na zes maanden stopgezet.

Ook bij Katie Compton (in 2021 voor vier jaar geschorst) en Pier Paolo De Negri (in 2019 voor vier jaar geschorst) waren anabole steroïden aangetroffen bij een dopingtest.