Katie Compton (42) test positief op anabole steroïden: einde carrière

Veldrijdster Katie Compton heeft bij een out-of-competitioncontrole positief getest op anabole steroïden. De 42-jarige Amerikaanse heeft daarvoor van USADA een vierjarige dopingschorsing gekregen. Compton was al van plan om te stoppen en gaat nu met een schorsing aan het broek met pensioen.

De positieve test van Compton, die vijftien keer Amerikaans kampioen veldrijden werd en vier keer WK-zilver won, dateert van 16 september 2020. Volgens antidopingbureau USADA kwam dat aan het licht na een speciale analyse die verboden steroïden kan onderscheiden van lichaamseigen anabolen.

De vierjarige dopingschorsing van Compton gaat met terugwerkende kracht in op 16 september 2020, waardoor ze al haar daarna behaalde resultaten verliest. In een uitgebreid statement heeft ze veldrijdster gereageerd op het nieuws. “Het is de slechtst mogelijke manier om mijn carrière te beëindigen”, schrijft ze.

‘Altijd voorstander geweest van een schone sport’

“Ik ben altijd een schone atleet geweest en ik ben trots op hoeveel ik op die cleane manier bereikt heb. Ik ben heel zorgzaam met alles wat ik in mijn lichaam stopt, zeker na de vele gezondheidsproblemen die ik mijn hele leven heb gehad”, vertelt Compton. “De betreffende test uit september kwam eerst negatief terug. Maar begin februari, toen ik terug was van een moeilijke winter, kreeg ik te horen dat diezelfde sample uit september opnieuw geanalyseerd was vanwege schommelingen in mijn biopaspoort.”

“Ik bleek positief getest te hebben op exogene (lichaamsvreemd, red.) anabolen steroïden. Dit was verschrikkelijk nieuws, omdat ik nooit opzettelijk of bewust zoiets in mijn lichaam stop. Ik weet hoe gevoelig vrouwelijke hormonen zijn. Op die manier zou ik mijn gezondheid niet in gevaar willen brengen. Daarnaast ben ik altijd een groot voorstander geweest van een schone sport; iets doen om je eigen natuurlijke vermogen te vergroten is valsspelen”, stelt ze.

Juridische strijd

Compton wilde in maart van dit jaar al stoppen, maar besloot wel om de positieve test aan te vechten om haarzelf en haar reputatie te verdedigen. Samen met haar advocaat ging ze de strijd aan, maar na zes maanden gaf ze de hoop op.

“Ik kan niet bewijzen dat ik iets niet opzettelijk heb genomen. En ik kan het mij niet veroorloven om deze strijd voort te zetten, want de uitkomst zal hetzelfde blijven. Er zat vijf maanden tussen de afgenomen test en de positieve melding. Om dan nog uit te zoeken wat in mijn lichaam is gekomen, is onmogelijk. Daarom heb ik besloten de dure en moeilijke strijd te staken en de straf te accepteren”, geeft de Amerikaanse aan.