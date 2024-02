woensdag 7 februari 2024 om 17:13

Antwan Tolhoek voorlopig geschorst door UCI na positieve dopingtest

Breaking Antwan Tolhoek is door de UCI voorlopig geschorst, omdat bij de Zeeuwse wielrenner een positieve dopingtest is afgenomen. Daarbij zijn sporen van anabole androgene steroïden aangetroffen. De 29-jarige Tolhoek zou in 2024 koersen voor het kleine Sabgal-Anicolor uit Portugal, nadat hij niet bij Lidl-Trek kon blijven.

Volgens de UCI gaat het om een Adverse Analytical Finding, waar bij de test de sporen van anabole androgene steroïden zijn gevonden. Die steroïden staan op de verboden lijst van het WADA. Volgens de Internationale Wielerunie zijn de sporen aan het licht gekomen bij een out-of-competition-controle op maandag 27 november 2023. De dopingcontrole werd uitgevoerd door de International Testing Agency, namens de UCI.

Tolhoek is voorlopig geschorst. Dat gebeurt standaard volgens de anti-dopingreglementen van de UCI. De Zeeuw – die tussen 2016 en 2023 uitkwam voor Roompot-Oranje Peloton, Jumbo-Visma en Lidl-Trek – heeft wel het recht op de B-staal aan te vragen.

Wat is een Adverse Analytical Finding?

Een Adverse Analytical Finding is een melding van een WADA-geaccrediteerd laboratorium, waarbij de aanwezigheid van een verboden stof, zijn metabolieten (chemische stof die tijdens de stofwisseling ontstaat), markers of bewijs van het gebruik van een verboden methode opgespoord wordt.

Een AAF hoeft niet te leiden tot een overtreding van de antidopingregels, omdat een sporter ook een vrijstelling voor therapeutisch gebruik kan hebben. Dit wordt ook wel een attest of TUE genoemd.

Door de schorsing kan Tolhoek voorlopig fluiten naar zijn debuut voor het continentale team van Sabgal-Anicolor. Daar vond hij onderdak nadat hij geen profcontract kon tekenen. De Portugese ploeg, die jarenlang Efapel heette, gaat dit seizoen met een groter budget werken en een andere visie.

“Wellicht dat ze op die manier afscheid kunnen nemen van het schimmige verleden”, schreef WielerFlits eind november toen het nieuws over de transfer van Tolhoek bekend werd. Efapel bleek namelijk meer dan eens een toevluchtsoord van (ex-)dopeurs. Onder meer André Cardoso, Domingos Gonçalves en Carlos Iván Oyarzún stonden er de laatste jaren onder contract. In een verder verleden stonden ook namen als David Blanco, Santiago Pérez en David Bernabéu op de loonlijst.