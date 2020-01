Vervuild supplement oorzaak ellende Denise Betsema dinsdag 21 januari 2020 om 15:12

Gisteren werd bekend dat Denise Betsema weer mag crossen, nadat ze door de UCI zes maanden werd geschorst vanwege een positieve dopingtest. De veldrijdster heeft echter kunnen aantonen dat de anabole steroïden in haar lichaam terecht zijn gekomen door een vervuild supplement dat werd verstrekt bij een Belgische apotheker, zo vertelt Betsema op een ingelaste persconferentie.

Gisteren werd bekend dat Betsema toestemming heeft gekregen van de UCI om weer deel te nemen aan wedstrijden. Afgelopen april werd ze door haar ploeg op non-actief gesteld omdat er een vorm van anabole steroïden in haar lichaam was aangetroffen. Op de persconferentie onthulde ze dat het een vervuiling van 0,37% betrof.

De afgelopen maanden heeft ze met succes kunnen aantonen dat de Belgische apotheker verantwoordelijk was voor het vervuilde supplement. De UCI concludeerde vervolgens dat er geen intentie was om doping te gebruiken. De 26-jarige renster is met terugwerkende kracht voor zes maanden geschorst, waardoor ze per direct weer kan deelnemen aan veldritten.

“Ik heb nooit positief getest”

Op de vraag waarom Betsema haar supplementen bestelde bij een Belgische apotheker, reageerde ze als volgt. “De reden is omdat de Belgische richtlijnen nog strenger zijn en de kans op contaminatie dus niet aanwezig is. De supplementen zouden zuiver moeten zijn. Ik heb nog geen verhaal gehaald bij de apotheker, maar daar kan ik verder ook niks over zeggen.”

De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal leefde lange tijd in onzekerheid, maar vrijdag kwam dan eindelijk het verlossende antwoord van de UCI. “Je bent continue in afwachting van nieuws. Alles heeft gewoon ontzettend lang geduurd. Soms was er weer een lichtpuntje, maar toen ik vrijdag of zaterdag de brief kreeg van de UCI volgde pas de opluchting.”

Betsema is blij dat ze weer kan crossen, maar ze stelt zich wel vragen bij de huidige gang van zaken. “Achteraf denk je toch: waarom had het allemaal niet wat sneller kunnen gaan?”, doelt ze op de schorsing van zes maanden. “Ik heb uiteindelijk nooit positief getest. Maar ik concentreer me nu vooral weer op het feit dat ik weer kan fietsen.”

De reacties vanuit het veldritwereldje

En fietsen zal ze zaterdag weer doen tijdens de Kasteelcross van Zonnebeke. De grote vraag is hoe Betsema zal worden ontvangen door haar collega’s in het veld. Zo is Katie Compton geen voorstander van een terugkeer van de Texelse. “Ik heb veel steun gehad van bepaalde collega’s, maar er zijn ook minder leuke woorden geuit. Daar heb ik echter geen boodschap aan”, aldus Betsema.

De 26-jarige renster zal over enkele dagen dus aan de start staan in Zonnebeke, maar Betsema is er zondag niet bij in Hoogerheide. Bondscoach Gerben de Knegt heeft zijn selectie al op papier. “Maar ik sta ook niet meer in de top-50 van de UCI ranking, aangezien al mijn resultaten zullen worden geschrapt vanaf Hoogerheide 2019. Ik vermoed dat er voor het weekend nog een update zal plaatsvinden.”