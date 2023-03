Soudal Quick-Step geeft ook in Gent-Wevelgem niet thuis: “Moeten beter kunnen”

Video

Nog niet zolang geleden heerste de ploeg van Patrick Lefevere in het Vlaamse voorjaar, maar inmiddels is het team aan verschillende kanten voorbijgestreefd. Tim Merlier (veertiende) was zondag de eerste renner in de uitslag van Gent-Wevelgem voor Soudal Quick-Step. “Het is wat het is. We zijn gewend om de koers te domineren, dat kunnen we nu niet”, zei ploegleider Tom Steels na afloop gelaten tegen WielerFlits.

“Maar om nu te zeggen dat we superslecht zijn…”, voegde hij daar meteen aan toe. “We moeten kritisch zijn, maar het is nog altijd na Parijs-Roubaix dat we de eindbalans maken voor deze groep.”

Steels spreekt van een top-drie bestaande uit Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. “Die zijn echt wel buitencategorie. Wij zweven daar, buiten die drie, nog ergens tussen. We moeten beter kunnen.” Ook in Gent-Wevelgem had het beter gekund, stelde hij. “Zeker na de eerste keer Kemmel moet er absoluut iemand in die tweede groep zitten. Dat was niet het geval, dan ben je kwetsbaar. Toen heeft Kasper (Asgreen, red.) zich opgeofferd en de kloof gedicht.”

Het lijkt Soudal Quick-Step te ontbreken aan een kopman die de rest op sleeptouw neemt, zoals Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck en Van Aert bij Jumbo-Visma. Is zo’n kopman van groot belang? “Absoluut, de kopman bepaalt ook de sterkte van uw middenveld. Maar we moeten ook niet vergeten dat Kasper er acht maanden is uit geweest. Zo’n comeback gaat altijd met ups en downs. Julian (Alaphilippe, red.) was ook niet goed zaterdag (de E3 Saxo Classic was vrijdag, red.). Dan kom je nooit in de positie dat je ook echt offensief kunt rijden.”

Vanuit de tweede lijn is er ook niet iemand – bijvoorbeeld Yves Lampaert – die opstaat en het verschil maakt. “Yves heeft De Panne, Harelbeke en nu Gent-Wevelgem gereden. Dat zijn drie hele zware wedstrijden achter elkaar. Dan mis je elke wedstrijd wel die paar procenten om mee te zijn. Ik denk dat Yves niet slecht is, maar hij moet nu vooral fris geraken. Maar we moeten er in deze situatie wel rekening mee houden dat we kwetsbaar zijn.”

Het gat met Pogacar, Van der Poel en Van Aert lijkt momenteel onoverbrugbaar, erkent Steels. “Maar dat geldt voor de meerderheid van de ploegen, als die drie doen wat ze willen. Vooral Pogacar is per slot van rekening een Tourwinnaar. En Van der Poel en Van Aert winnen Monumenten aan de vleet. Dat is een andere categorie renners. Die missen we wel, dat is een feit dat zeker is. We moeten dat collectief opvangen.”

Alaphilippe heeft in het verleden laten zien te kunnen wedijveren met deze toppers. Woensdag rijdt hij Dwars door Vlaanderen. “Ik heb er wel vertrouwen in dat Alaphilippe woensdag een goede wedstrijd gaat rijden. Dan kom je al dichter bij de rest hè. Het is een kwestie van één of twee renners meehebben in die tweede golf, dan speel je terug mee. Dat zijn dingen die we wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar het is niet zo dat we in de briefings terneergeslagen zijn. We doen gewoon ons eigen ding en we rijden de wedstrijd zoals we die momenteel kunnen rijden. Dan kijken we in de wedstrijd hoever we springen.”