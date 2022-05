Sonny Colbrelli laat gezicht zien bij Giro: “Na test spreken we over mogelijke rentree”

Dinsdagochtend was Sonny Colbrelli aanwezig bij de start van Giro-etappe 16 in Sálo, in de buurt van waar hij woont. De renner van Bahrain Victorious overkwam een hartstilstand na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië, en zit met een defibrillator al een tijdje op de fiets. De Italiaan vertelde tegen VeloNews dat hij toewerkt naar zijn rentree.

“Het gaat goed. Gisteren heb ik twee uren met mijn team gefietst en ik ben vrolijk. Dat de Giro start in mijn stad, doet wat met me”, vertelde Colbrelli in Sálo, die ook over zijn huidige situatie sprak. “Ik heb een belangrijke test, maar ik weet nog niet precies wanneer. Ik zit in ieder geval weer op de fiets. Na de test spreek ik met mijn team over een mogelijke rentree. Het zal niet makkelijk zijn, maar natuurlijk ga ik het proberen. Ik ben supergemotiveerd”, voegt de winnaar van Parijs-Roubaix 2021 toe.

Bahrain Victorious gaf eerder al aan dat Colbrelli nauwkeurig wordt gemonitord en getest. De veiligheid van de renner staat voor de ploeg voorop. Het is nog onzeker of de 32-jarige Italiaan überhaupt zou mogen starten, want in zijn thuisland is het verboden om topsport te bedrijven met een defibrillator.

Verder sprak de renner van Bahrain Victorious nog over zijn ploegmaten Mikel Landa en Pello Bilbao: “Ik kijk de Giro elke dag op televisie en spreek met Mikel en Pello. Zij hebben geen druk of stress en ik geloof dat de etappe van vandaag belangrijk gaat zijn. Ik weet zeker dat Mikel met een goed eindklassement in Verona aankomt.”