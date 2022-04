‘Sonny Colbrelli mag door defibrillator niet meer koersen in Italië’

Sonny Colbrelli mag in de toekomst – mocht hij nog terugkeren als wielrenner – niet meer koersen in zijn thuisland Italië, zo meldt onder meer de Franse sportkrant L’Équipe. Een Italiaanse wet verbiedt namelijk dat topsporters met een defibrillator – zoals Colbrelli – nog mogen meedoen aan sportwedstrijden.

Volgens deze wet, ingevoerd in 2017, mogen sporters met een defibrillator niet meer deelnemen aan competities in Italië. De vraag is überhaupt of we Colbrelli nog terugzien in het peloton, binnen sportmedische kringen is er geen geloof in een terugkeer, nadat de Italiaan vorige maand na de eerste rit in de Ronde van Catalonië in elkaar zakte. Hulpverleners zijn toen in actie geschoten en wisten de 31-jarige Italiaan, met behulp van een hartmassage en een defibrillator, weer bij bewustzijn te krijgen.

Colbrelli werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis in Girona en daar werden al verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van zijn hartritmestoornis te achterhalen. De Europese kampioen heeft inmiddels een succesvolle ingreep ondergaan in zijn thuisland Italië waarbij een onderhuidse defibrillator werd geïmplanteerd. Deze defibrillator moet zijn ritmestoornissen verhelpen.

Einde carrière?

In Italië is het echter niet toegestaan om met een dergelijk kastje deel te nemen aan sportwedstrijden op Italiaans grondgebied. Het verhaal van Colbrelli doet denken aan dat van Christian Eriksen. De Deense voetballer werd op het voorbije EK getroffen door een hartaanval en moest, na het onderhuids implanteren van een defibrillator, vertrekken bij zijn Italiaanse club Internazionale. Eriksen keerde zodoende terug naar Groot-Brittannië, waar hij inmiddels weer voetbalt voor Premier League-club Brentford.

Als Colbrelli in de toekomst weer wil terugkeren in het wielerpeloton, zal hij de Italiaanse koersen (zoals Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Giro d’Italia) van zijn kalender moeten schrappen, waaronder ook eventuele EK’s of WK’s op Italiaanse bodem. De internationale wielerunie UCI kan normaal gesproken niet ingaan tegen de nationale wetgeving van een land.