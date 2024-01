woensdag 3 januari 2024 om 12:10

Slecht weer baart organisatie Duinencross in Koksijde geen zorgen

In België is het momenteel zeer slecht weer, en dat één dag voor een nieuwe editie van de Duinencross in Koksijde. In 2016 werd de wedstrijd vanwege stormweer nog op het laatste moment afgelast, maar zo’n vaart zal het nu niet lopen. Dat geeft Jan Deramouth, coördinator van de Duinencross, aan in gesprek met Het Nieuwsblad.

De organisatie achter de Duinencross – deel uitmakend van de X2O Trofee – heeft namelijk geleerd van de editie van 2016. “Uiteraard houden we het weer dezer dagen wat meer in de gaten. Maar we zijn totaal niet ongerust. Dat hebben we vooral te danken aan die editie van 2016. Sindsdien hebben we ons lastenboek flink aangepast.”

“Tenten, andere accommodaties: het is vandaag allemaal tegen een flinke windstoot bestand. Voorlopig is er niet de minste reden tot ongerustheid.” Ook het parcours zal nauwelijks hinder ondervinden van het slechte weer, aangezien alles goed is beschut door de duinen. “Het wordt een cross met regen en wind”, voorspelt Deramouth. “Maar dat mag. Het is en blijft per slot van rekening cyclocross.”

De Duinencross van Koksijde is een echte klassieker op de veldritkalender. De eerste editie voor de mannen werd in 1969 georganiseerd, de vrouwen reden in 2003 voor het eerst in Koksijde. Bij de vrouwen is het dit jaar uitkijken naar een mogelijke driestrijd tussen Fem van Empel, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado. Bij de mannen staan Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock aan het vertrek.