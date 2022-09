Simon Yates keert in Coppa Agostoni terug in koers

Simon Yates zal donderdag voor het eerst sinds zijn opgave in de Vuelta a España weer een rugnummer opspelden. De Britse klimmer van BikeExchange-Jayco maakt deel uit van de selectie voor de Coppa Agostoni.

Voor de 30-jarige Yates is het zijn eerste koers, nadat hij een maand geleden vanwege een coronabesmetting de Ronde van Spanje moest verlaten. De Brit stond op dat moment vijfde in het algemeen klassement. Yates hoopt de komende weken nog iets van zijn najaar te maken en zal donderdag dus deelnemen aan de Coppa Agostoni. Yates zal vervolgens ook meedoen aan de Giro dell’Emilia (1 oktober) en Tre Valli Varesine (4 oktober).

Yates zal op zaterdag 8 oktober ook aan de start verschijnen van de Ronde van Lombardije. Het is nog wel even wachten op de definitieve selectie van BikeExchange-Jayco voor ‘Il Lombardia’. In de wat vlakkere eendagskoersen (Coppa Bernocchi en Gran Piemonte) rekent de ploeg vooral op de vertrekkende sprinter Kaden Groves.

Ploegleider David McPartland kijkt uit naar de laatste koersen van het seizoen. “We hebben opties voor elke wedstrijd waar we aan de start staan, tot in Lombardije aan toe. We kijken ernaar uit om het seizoen met mooie resultaten af te sluiten.”

Selecties BikeExchange-Jayco voor Italiaanse najaarsklassiekers

Coppa Agostoni (29 september)

Kevin Colleoni

Lawson Craddock

Tsgabu Grmay

Damien Howson

Tanel Kangert

Dion Smith

Simon Yates

Giro dell’Emilia (1 oktober)

Kevin Colleoni

Davide De Pretto

Tsgabu Grmay

Lucas Hamilton

Damien Howson

Jan Maas

Simon Yates

Coppa Bernocchi (3 oktober)

Alexander Balmer

Lawson Craddock

Kaden Groves

Chris Juul-Jensen

Tanel Kangert

Dion Smith

Matteo Sobrero

Tre Valli Varesine (4 oktober)

Kevin Colleoni

Davide De Pretto

Lucas Hamilton

Damien Howson

Chris Juul-Jensen

Nick Schultz

Simon Yates

Gran Piemonte (6 oktober)

Alexander Balmer

Lawson Craddock

Chris Juul-Jensen

Luka Mezgec

Kaden Groves

Nick Schultz

Matteo Sobrero