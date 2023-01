Silvia Persico blikvanger in Italiaanse selectie voor WK veldrijden

De Italiaanse wielerfederatie heeft maandag de selecties bekendgemaakt voor de komende wereldkampioenschappen veldrijden in Hoogerheide. De meest in het oog springende naam is die van Silvia Persico. De 25-jarige renster is een meer dan gevaarlijke outsider voor een medaille in de wedstrijd voor elitevrouwen.

Persico, de regerende Italiaans kampioene in het veld, reed deze winter maar een beperkt aantal crossen. Ze maakte echter wel een sterke indruk. Zo eindigde ze als vierde in de wereldbekermanches van Val di Sole en Benidorm. Ook in de Superprestigecrossen van Heusden-Zolder (4e) en Diegem (6e) deed ze mee om de betere ereplaatsen. Vorig jaar ging ze na het WK in Fayetteville met de bronzen medaille naar huis.

Het is wel afwachten of Persico in het weekend over haar beste vorm beschikt, aangezien ze wegens ziekte moest passen voor de afsluitende Wereldbeker in Besançon. Met Sara Casasola staat er overigens nog een tweede sterke Italiaanse aan de start van het WK voor elitevrouwen. De 23-jarige renster won deze winter al verschillende crossen in Italië en Zwitserland, maar was bijvoorbeeld ook achtste in Val di Sole en elfde in Tábor en Diegem.

In de overige categorieën is het uitkijken naar Davide Toneatti (junioren-mannen), Valentina Corvi en Federica Venturelli (junioren-vrouwen). De Nederlandse, Belgische, Franse en Britse selecties voor het WK zijn inmiddels ook al bekend.

Italiaanse selecties voor WK veldrijden in Hoogerheide (3-5 februari)

Eliteheren

Filippo Fontana

Elitevrouwen

Sara Casasola

Silvia Persico

Beloften-mannen

Davide Toneatti

Filippo Agostinacchio

Beloften-vrouwen

Carlotta Borello

Asia Zontone

Junioren-mannen

Tommaso Cafueri

Elian Paccagnella

Stefano Viezzi

Junioren-vrouwen

Valentina Corvi

Federica Venturelli

Arianna Bianchi