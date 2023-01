Dit zijn de Nederlandse selecties voor het WK veldrijden 2023

Overzicht

Bondscoach Gerben de Knegt heeft de selecties voor het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide bekendgemaakt. Met Mathieu van der Poel bij de mannen, zo’n beetje alle elitevrouwen, Shirin van Anrooij bij de beloftenvrouwen en Lauren Molengraaf bij de junioren-vrouwen, is vier keer goud een haalbaar doel.

Bij de mannen en de vrouwen had Nederland, gezien de landenranking, recht op zeven startplekken. Bij de vrouwen mag De Knegt dit aantal aanvullen met Europees kampioene/wereldbekerwinnares Fem van Empel en uittredend wereldkampioene Marianne Vos. “Toch was het bij de vrouwen uiteindelijk nog lastig selecteren, omdat we daar in de breedte zo sterk zijn”, schetst de bondscoach.

“Voor de laatste plek moest ik nog kiezen tussen Aniek van Alphen en Manon Bakker. Hoewel Manon dit seizoen zeker ook goede dingen heeft laten zien, geeft de vorm van de afgelopen weken de doorslag in het voordeel van Aniek. Ik denk dat we bij de vrouwen met Fem van Empel en Puck Pieterse twee rensters hebben, die er de afgelopen tijd qua vorm bovenuit steken en als favorieten voor de wereldtitel starten, maar we hebben zeker meer rensters in huis die voor de medailles mee kunnen strijden.”

Bij de mannen denkt De Knegt dat met name Mathieu van der Poel de grote oranje troef gaat zijn. “Ik kijk met iedereen uit naar een mooie tweestrijd tussen Mathieu en Wout van Aert op een parcours, dat naar verwachting nog wat modderig zal zijn en daardoor niet te snel. Ik hoop vooral op een eerlijke strijd, zonder pech. Wordt het een tactisch steekspel, dan zijn er wellicht nog meer kapers op de kust. Mathieu zal voor niets minder dan de winst gaan.” Overigens is zijn broer David van der Poel er niet bij in Hoogerheide.

In de overige categorieën liggen ook kansen voor de Nederlandse brigade. De Knegt: “Bij de beloften-vrouwen hebben we met Shirin van Anrooij zeker de favoriet voor de titel in huis. In deze categorie is er zeker veel internationale concurrentie, maar Shirin steekt er dit seizoen wel echt bovenuit. Ik vind het dapper dat ze haar hart heeft gevolgd en voor de beloftencategorie heeft gekozen. Een keuze waar ik me bewust niet in heb gemengd.”

Bij de junior-vrouwen heeft Nederland met Lauren Molengraaf de Europees kampioene en de winnares van alle U19-wereldbekerwedstrijden in huis. “Lauren is ook favoriete voor de titel. Ze kan die druk zeker aan. Maar voor zowel Shirin als Lauren geldt: je moet het op die dag ook nog ‘even’ doen.”

De Knegt rekent bij de beloften-mannen Tibor del Grosso en David Haverdings tot de kanshebbers voor een medaille. “Ze kunnen zeker top-5 rijden en eigenlijk voor elke positie meedoen.” Bij de junioren staat een groep die in de breedte aan elkaar gewaagd is. “Maar dat geldt ook voor renners uit andere landen. Afgelopen week zagen we dat je er gemakkelijk met een aantal renners net naast kunt grijpen, op het EK stond Guus van den Eijnden wel met brons op het podium. Een medaille zou hier heel mooi zijn.”

In de Team Relay beschikt Nederland volgens de Knegt over een goede ploeg. “Het is een leuke aftrap van het wereldkampioenschap. Er is die dag gratis entree en ik denk dat we hier hoge ogen kunnen gooien, maar het is moeilijk daar vooraf een klassering op te plakken.”

Selectie WK veldrijden 2023 Nederland – Elitemannen

Lars van der Haar

Mees Hendrikx

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

Mathieu van der Poel

Pim Ronhaar

Selectie WK veldrijden 2023 Nederland – Elitevrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Aniek van Alphen

Denise Betsema

Lucinda Brand

Fem van Empel *

Inge van der Heijden

Puck Pieterse

Marianne Vos **

Annemarie Worst

* Fem van Empel creëert door haar Europese titel een extra startplek. Ook de winnares in de stand om de Wereldbeker krijgt een eigen plek toegewezen. Omdat dit ook Van Empel betreft, vervalt dat recht.

** Regerend wereldkampioene Marianne Vos heeft ook recht op een eigen startplek.

Selectie WK veldrijden 2023 Nederland – Beloften-mannen

Tibor del Grosso

Bailey Groenendaal

David Haverdings

Lucas Janssen

Danny van Lierop

Luke Verburg

Selectie WK veldrijden 2023 Nederland – Beloften-vrouwen

Shirin van Anrooij

Leonie Bentveld

Larissa Hartog

Mirre Knaven

Iris Offerein

Selectie WK veldrijden 2023 Nederland – Junioren-mannen

Guus van den Eijnden

Floris Haverdings

Jelte Jochems

Senna Romeijn

Keije Solen

Mika Vijfwinkel

Selectie WK veldrijden 2023 Nederland – Junioren-vrouwen

Bloeme Kalis

Puck Langenbarg

Lauren Molengraaf *

Sara Sonnemans

Roxanne Takken

* Lauren Molengraaf creëert door haar Europese titel een extra startplek. Ook de winnares in de stand om de Wereldbeker krijgt een eigen plek toegewezen. Omdat dit ook Molengraaf betreft, vervalt dat recht.

Selectie WK veldrijden 2023 Nederland – Team Relay

Tibor del Grosso (U23 mannen)

Guus van den Eijnden (U19 jongens)

Lauren Molengraaf (U19 meisjes)

Leonie Bentveld (U23 vrouwen)

Fem van Empel (Elite vrouwen)

Ryan Kamp (Elite mannen)