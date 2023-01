Franse wielerbond heeft huiswerk klaar voor WK veldrijden in Hoogerheide

De Franse wielerfederatie heeft zijn selecties bekendgemaakt voor het WK veldrijden in Hoogerheide. Bij de elitemannen is het onder meer uitkijken naar Clément Venturini en Joshua Dubau, de zusjes Hélène en Pierrine zijn geselecteerd voor de mondiale titelstrijd bij de elitevrouwen.

Venturini, de regerende Franse kampioen in het veld, was vorig jaar nog een van de smaakmakers op het WK in het Amerikaanse Fayetteville. De 29-jarige coureur, die zich de laatste jaren vooral focust op zijn wegcarrière, finishte na een zeer sterke wedstrijd namelijk als vijfde.

Venturini was in aanloop naar het komende WK in Hoogerheide onder meer elfde in de Superprestige van Gullegem en zestiende in de Wereldbeker van Benidorm. Fabien Doubey, voormalig Frans kampioen Joshua Dubau en David Menut zijn ook geselecteerd voor de elitekoers.

De zusjes Hélène Clauzel (24) en Perrine Clauzel (28) moeten dan weer de Franse eer verdedigen in de koers voor de elitevrouwen. Wellicht dat er in de jeugdcategorieën nog meer kansen liggen voor de Franse wielerfederatie, met Line Burquier en Amandine Fouquenet als speerpunten bij de beloften-vrouwen en toptalent Léo Bisiaux als kopman bij de junioren-mannen.

Franse selecties voor WK veldrijden in Hoogerheide (3-5 februari)

Elitemannen

Fabien Doubey

Joshua Dubau

David Menut

Clément Venturini

Elitevrouwen

Hélène Clauzel

Perrine Clauzel

Beloften-mannen

Nathan Bommenel

Martin Groslambert

Rémi Lelandais

Corentin Lequet

Théo Thomas

Beloften-vrouwen

Line Burquier

Lauriane Duraffourg

Amandine Fouquenet

Olivia Onesti

Junioren-mannen

Léo Bisiaux

Alexis David

Fantin Gloux

Paul Seixas

Aubin Sparfel

Jules Simon

Junioren-vrouwen

Célia Gery

Lise Klaes

Anais Moulin

Amandine Muller