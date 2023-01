Dit zijn de Belgische selecties voor het WK veldrijden in Hoogerheide

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout heeft maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt welke renners aan de start verschijnen van het komende WK veldrijden Hoogerheide. Wout van Aert is over goed twee weken de grote blikvanger in de wedstrijd voor de eliteheren.

Bij de eliteheren valt één naam op: die van Gerben Kuypers. De huidige Belgische kampioen elite zonder contract is dit seizoen een van de revelaties in het veld. Zo won hij dit veldritseizoen al vijf manches in de Coupe de France, een belangrijk regelmatigheidsklassement in Frankrijk, en was hij de beste in de Exact Cross van Essen. Ook reed Kuypers al naar top 10-noteringen in verscheidende klassementscrossen: zo was hij zondag nog tiende in de Wereldbeker van Benidorm.

De bijna 23-jarige Kuypers heeft zich met deze goede prestaties in de WK-selectie geknokt. Verder rekent bondscoach Vanthourenhout – uiteraard – op drievoudig wereldkampioen en kopman Wout van Aert, wereldbekerwinnaar Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die dit jaar al Belgisch en Europees kampioen werd in het veld. Jens Adams, Timo Kielich, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte zijn eveneens van de partij. De reserves zijn Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete.

In de wedstrijd voor elitevrouwen rekent Vanthourenhout slechts op drie rensters: Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot. Sanne Cant, die in het verleden al drie keer de regenboogtrui wist te pakken, zette na het veroveren van een nieuwe Belgische titel al een punt achter haar crosseizoen. De afscheidnemende Ellen Van Loy, die nog uitgebreid aan bod kwam in onze rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’, is dan weer niet geselecteerd.

In de overige categorieën heeft Vanthourenhout ook meerdere kanshebbers voor een wereldtitel in zijn gelederen. Zo is het bij de beloften-mannen uitkijken naar Thibau Nys, de topfavoriet voor de regenboogtrui, Emiel Verstrynge, Witse Meeussen, Jente Michels en de regerende U23-wereldkampioen Joran Wyseure. Bij de junioren-mannen maken Yordi Corsus, Wies Nuyens, Seppe Van Den Boer en Viktor Vandenberghe kans op de wereldtitel, Fleur Moors is dan weer een serieuze gegadigde bij de junioren-vrouwen.

Belgische selecties voor WK veldrijden in Hoogerheide (3-5 februari)

Eliteheren

Jens Adams

Wout van Aert

Eli Iserbyt

Timo Kielich

Gerben Kuypers

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Reserves: Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete.

Elitevrouwen

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Laura Verdonschot

Geen reserves

Beloften-mannen

Arne Baers

Lennert Belmans

Aaron Dockx

Witse Meeussen

Jente Michels

Thibau Nys

Victor Van De Putte

Emiel Verstyrnge

Joran Wyseure

Geen reserves

Beloften-vrouwen

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Geen reserves

Junioren-mannen

Yordi Corsus

Antoine Jamin

Robbe Marchand

Wies Nuyens

Viktor Vandenberghe

Seppe Van Den Boer

Yoren Vanhoudt

Reserves: Sil De Brauwere, Tars Poelvoorde en Axel Van Den Broek

Junioren-vrouwen

Fleur Moors

Lore De Schepper

Shanyl De Schoesitter

Xaydée Van Sinaey

Geen reserves