Schellekens scoort olympisch ticket voor Van der Poel: “Terecht dat hij naar Parijs gaat”

Mathieu van der Poel wilde op het WK mountainbike een ticket afdwingen voor de Olympische Spelen in Parijs, maar stapte na een val al in de eerste ronde uit. Toch lijkt hij geplaatst te zijn voor de Spelen. Met dank aan Tom Schellekens, die vijfde werd bij de beloften. “Dat ik nu een olympisch startbewijs heb veroverd, is mooi voor ons land”, zegt de 20-jarige mountainbiker tegen Omroep Brabant.

“Mijn doel was om de top vijf te halen en dat is gelukt”, aldus Schellekens, die een van de twee tickets verdiende die op het beloften-WK te verdienen waren. Er finishten enkel renners voor hem uit landen die op basis van de olympische kwalificatie-ranking al geplaatst waren voor de Spelen. Door de prestatie van Schellekens lijkt Nederland nu één mountainbiker naar Parijs te mogen afvaardigen. In normale omstandigheden zal bondscoach Gerben de Knegt daar altijd Mathieu van der Poel voor selecteren.

Schellekens begrijpt het als De Knegt die keuze maakt. “Het is meer dan terecht dat Mathieu van der Poel naar Parijs gaat, ik kan nog lang niet aan hem tippen”, klinkt het in gesprek met Omroep Brabant. “Ik rij nog een paar jaar bij de beloften, dan zou het wel heel onrealistisch zijn om al in de top bij de elite mee te rijden.”

Jumbo-Visma Development

Volgend jaar zal Schellekens overigens ook meer op de weg te zien zijn, want hij gaat het mountainbiken met het wegwielrennen combineren bij Jumbo-Visma Development. “Ik heb een vermogensmeter op mijn mountainbike zitten en door de cijfers die dat oplevert, ben ik in beeld gekomen bij de opleidingsploeg. Hier kan ik me verder ontwikkelen als mountainbiker en de volgende stappen zetten. Daarnaast krijg ik de kans als wegwielrenner. Fem van Empel en Milan Vader zijn me bijvoorbeeld voor gegaan.”

