Mountainbiker Tom Schellekens krijgt contract bij Jumbo-Visma Development

Tom Schellekens zal de komende twee jaar uitkomen voor Jumbo-Visma Development. De 20-jarige renner is momenteel hoofdzakelijk actief op de mountainbike, maar zal zich bij de Nederlandse opleidingsploeg ook nadrukkelijk op het wegwielrennen richten.

“Tom heeft al heel mooie dingen op de mountainbike laten zien en is op die manier op onze radar gekomen”, vertelt Robbert de Groot, Head of Performance bij Jumbo-Visma Development. “Op basis van tests en gesprekken die we met hem gevoerd hebben, verwachten we dat hij ook op de weg een mooie ontwikkeling kan doormaken. Daar gaan we hem bij onze ploeg alle kansen voor geven. Daarnaast zal hij aansluiten bij de andere offroad renners van Jumbo-Visma om in de zomer actief te blijven op de mountainbike. Wij geloven in een brede opleiding en ondersteunen Tom dus graag in beide disciplines.”

Zelf kijkt Schellekens ook uit naar de komende twee jaren bij Jumbo-Visma Development. “Ik ben heel blij met deze kans. Voor mij betekent dit een enorme stap vooruit. Alles wat ik nodig heb om me te ontwikkelen in het wegwielrennen is hier aanwezig en de ploeg en ik geloven erin dat ik een mooie progressiemarge heb. Volledig afscheid nemen van de mountainbike wil ik niet: ik vind het nog te leuk en de prestaties zijn nog goed. De combinatie tussen wegfiets en mountainbike houdt me zowel mentaal als fysiek scherp.”