Sarah Gigante maakt langverwachte rentree in Tour of Scandinavia

Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor Sarah Gigante. De 22-jarige Australische wielrenster kwam dit seizoen nog niet in actie, maar zal komende woensdag eindelijk weer eens een rugnummer opspelden. De beloftevolle renster maakt namelijk deel uit van de selectie van Movistar voor de Tour of Scandinavia (23-27 augustus).

Gigante staat te boek als een groot talent en mocht zich op jonge leeftijd al Australisch kampioen op de weg en in het tijdrijden noemen. In de zomer van 2021 ging het echter mis, na de Olympische Spelen van Tokio. Gigante kreeg last van hevige pijn op de borst en moest worden opgenomen in het ziekenhuis van Girona. Uiteindelijk bleek ze last te hebben van een ontstoken hartspier- en hartzakje, ook wel bekend als Myocarditis.

Na een lange revalidatieperiode leek Gigante klaar voor haar rentree, maar vervolgens hield een coronabesmetting haar lange tijd uit de roulatie. In maart 2022 kon ze dan eindelijk haar debuut maken voor Movistar en twee maanden later won ze op knappe wijze de Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classics. Gigante leek vertrokken voor een goede periode, maar in het najaar liet haar lichaam haar toch weer in de steek.

Gigante begon na een langere rustperiode in maart weer met trainen, maar de Australische maakt nu pas haar rentree in het peloton. In de vijfdaagse Tour of Scandinavia zal ze, voor het eerst dit seizoen, weer in actie komen. De laatste keer dat ze uitkwam voor haar Spaanse werkgever, was toevalligerwijs in de Tour of Scandinavia van 2022.

Voorlaatste koers voor Van Vleuten

Gigante krijgt het gezelschap van Liane Lippert (vorig jaar nog tweede in het eindklassement), Emma Norsgaard, thuisrijdster Katrine Aalerud, Arlenis Sierra en Annemiek van Vleuten. Voor Van Vleuten is de Tour of Scandinavia de voorlaatste koers uit haar carrière. De 40-jarige Nederlandse won de Noorse wielerronde in 2021, maar start nu naar eigen zeggen vooral om te genieten.