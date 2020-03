Sacha Modolo: “Binnen blijven en mogelijk een contract mislopen?” vrijdag 20 maart 2020 om 16:40

Sacha Modolo staat voor een dilemma door de maatregelen rond het coronavirus: binnen blijven en mogelijk een nieuw contract mislopen, of, tegen alle adviezen in, buiten trainen met het risico om ziek te worden? “Als de wedstrijden weer beginnen, moet ik er klaar voor zijn.”

Modolo deelt zijn zorgen op zijn social media. Zijn thuisland Italië is ernstig door het coronavirus getroffen, waardoor lockdown-maatregelen zijn genomen. Ook riep de MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport, wielrenners op om in deze crisistijd niet buiten te fietsen. “Trainen of niet trainen? Voorlopig hebben wij als profrenners toestemming (om buitenshuis te trainen, red). Gebruiken we ons gezond verstand en blijven we thuis, rijden we alleen op binnenwegen?”

Afgelopen drie dagen heeft de Italiaan van Alpecin-Fenix gewoon getraind, schrijft hij. “Ik heb het gevoel dat ik iets moet doen omdat het moet, maar ik weet dat het verkeerd is. Aan de ene kant wil ik het liefst thuis blijven in de hoop dat dit vervloekte virus zo snel mogelijk overgaat. Maar aan de andere kant is wielrennen mijn vak (mijn lievelingsvak weliswaar, maar het blijft mijn vak) en voor nu mogen we dat blijven uitoefenen.”

Contract

“Om eerlijk te zijn: als ik een contract voor 2021 had, zou ik het liefst de hele dag in bed blijven, maar helaas is dat niet zo. Als de koers weer begint, moet ik daar klaar voor zijn. Het klopt dat dit misschien in juni pas is, maar ik kan niet twee maanden binnen blijven en denken dat ik dan weer in vorm ben; ook omdat renners uit andere landen voorlopig kunnen blijven trainen, wat voor een oneerlijke koers zou zorgen.”

De situatie heeft Modolo voor het blok gezet: moet hij buitenshuis blijven trainen, zodat hij in vorm is als de wedstrijden weer beginnen en zich dan in the picture kan rijden? Of volgt hij de adviezen op en blijft hij binnen? “Wat als ik niet voldoe aan de verwachtingen van de ploeg? Niet getraind om het goede voorbeeld te geven? Dat kan andere ploegen niets schelen. Wie betaalt dan in 2021 mijn salaris?”

Als het aan hem ligt, zetten alle renners wereldwijd de fiets even aan de kant: voor de gezondheid, maar ook om oneerlijk koersverloop, met renners die gewoon verder konden trainen tegen renners die maandenlang alleen op de rollen konden oefenen, tegen te gaan. “Tot die tijd zul je niet alleen mij, maar de meeste profs nog steeds buitenshuis zien fietsen. Niet omdat we het leuk vinden, maar omdat de moderne wielersport meedogenloos is en je zó zonder werk kan komen te zitten.”

‘Als mij of mijn familie iets overkomt, wie helpt er dan?’

“En wat als ik ziek word?”, vraagt Modolo zich af. “Misschien moet ik dan een week lang in bed blijven, of beland ik in het ziekenhuis. En mijn vrouw en mijn dierbaren dan? Ik wil echt niet ziek worden en het is mijn angst dat mijn vrouw en dochter besmet raken. Als mij of mijn familie iets overkomt, wie helpt er dan? De UCI? De Italiaanse bond? Mijn team? Geen van allen. Dus de keuze is aan de renner.”