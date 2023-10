zondag 1 oktober 2023 om 21:54

Eindwinnares Puck Pieterse zet kers op de taart: “Het was echt een droomseizoen”

Puck Pieterse kon voor de start van de Wereldbeker in het Amerikaanse Snowshoe al terugkijken op een geslaagde mountainbikecampagne, maar de 21-jarige Nederlandse zette vandaag de kers op de taart door de eindzege in de Wereldbeker veilig te stellen.

Pieterse moest in het Amerikaanse Snowshoe eigenlijk alleen nog de Oostenrijkse Mona Mitterwallner in de gaten houden. De nummer drie in de tussenstand, wereldkampioene Pauline-Ferrand Prévot, was er zondag niet bij. De leidster in de Wereldbeker begon uitstekend aan haar wedstrijd, maar kon uiteindelijk niet meespelen om de overwinning.

Pieterse had vooral veel moeite met de afdaling na de brug. “Poeh, ik ging daar in vier van de zes ronden zo langzaam naar beneden. Ik moest ook steeds uitklikken en raakte zo steeds op achterstand. Ik voelde me bergop wel sterk, maar ik begon het na vier ronden toch wel te voelen”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

Pieterse moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats, maar dit bleek meer dan genoeg om de eindzege al veilig te stellen, aangezien haar grote concurrente Mitterwallner na een slechte start niet verder kwam dan plek tien. “Het is echt waanzinnig. Ik dacht de hele tijd ook aan het klassement, ik ben dus blij dat het is gelukt. Het was een droomseizoen.”