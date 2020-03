MPCC raadt wielrenners af om buiten te fietsen donderdag 19 maart 2020 om 09:58

De MPCC roept wielrenners op om in deze crisistijd vanwege het coronavirus niet buiten te gaan fietsen. De beweging voor een geloofwaardige wielersport doet een beroep op de leden, waaronder ruim 350 profs, om zo grotere problemen te voorkomen.

Dokter Pierre Lebreton legt uit waarom de MPCC hiervoor pleit. “Als jullie je afvragen of je naar buiten kan om te trainen, dan is het antwoord nee!”, is de hematoloog duidelijk. “Niet naar buiten gaan is het antwoord op twee potentiële problemen: het besmetten van anderen, en het krijgen van een ongeluk waardoor de ziekenhuis nog voller raken.”

De MPCC hoopt dat haar leden deze strenge adviezen opvolgen, ook al heeft het consequenties voor hun professionele activiteiten en sportieve doelen op de korte of lange termijn. “Bovenal zijn wielrenners wereldburgers. Solidariteit is een kernwaarde die de sport moet stimuleren, zeker in deze omstandigheden”, valt te lezen.

Negen WorldTeams (AG2R La Mondiale, BORA-hansgrohe, Cofidis, EF Pro Cycling, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation, NTT Pro Cycling, Team Sunweb en Lotto Soudal) maken onderdeel uit van de MPCC. Ook zijn zeventien ProTeams aangesloten bij de beweging, waaronder Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en Total Direct Energie.

Lockdown in Spanje en Italië

Het coronavirus heeft in meerdere Europese landen voor een zogenoemde ‘lockdown’ gezorgd. In Spanje en Italië mogen wielrenners al niet naar buiten, op straffe van een serieuze geldboete. In andere landen, zoals Nederland en België, mag nog wel buiten gefietst worden. Daar wordt door verschillende partijen, waaronder de KNWU, opgeroepen om niet in groepen te fietsen en om voorzichtig te doen.