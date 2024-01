maandag 15 januari 2024 om 15:35

Geen zorgen bij Puck Pieterse na NK-nederlaag: “Moet vertrouwen hebben in hoe het loopt”

Video Een kleine minuut: dat was het verschil tussen winnares Lucinda Brand en nummer twee Puck Pieterse op het NK veldrijden in Hoogeveen. Pieterse begon als topfavoriet aan de nationale titelstrijd, maar moest dus duidelijk haar meerdere erkennen in Brand. Van paniek is echter geen sprake, goed twee weken voor het WK in Tábor.

Pieterse keek na afloop van de titelstrijd in Hoogeveen voor de camera van WielerFlits terug op haar race, maar ook al vooruit naar de komende weken. De 21-jarige renster van Fenix-Deceuninck hoopt over goed twee weken een gooi te doen naar de wereldtitel in het Tsjechische Tábor. Dat Pieterse zondag op een goede minuut werd gereden door Brand, zorgt niet voor paniek bij het Amersfoortse multitalent.

“Of ik mijn opbouw nu anders moet gaan aanpakken? Dit verandert niet per se iets aan mijn voorbereiding op het WK. Ik denk dat ik gewoon vertrouwen moet hebben in hoe het nu loopt. Het was nu ook geen slechte wedstrijd, hè. Een kampioenschap is altijd een wedstrijd apart.”

WK-voorbereiding

Pieterse, vorig jaar al tweede op het WK, hoopt de komende weken de puntjes op de i te zetten voor Tábor. “Ik ga dinsdag op stage in Spanje, daar gaan we met het team goed trainen. Ik zal de komende dagen waarschijnlijk wat rust nemen en daarna ga ik volle bak trainen.”

De Nederlandse is nu dus volledig gefocust op het WK in Tábor, maar wat ligt er daarna allemaal in het verschiet? “Ik ga eerst op wintersport, direct na Tábor. Daarna vlieg ik vanaf wintersport direct door naar een hoogtestage met het team. Ik zal me dan bij de wegploeg aansluiten. Daarna rijd ik een paar voorjaarswedstrijden.”