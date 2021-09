‘Rwanda maakt grootste kans op organisatie WK 2025’

Rwanda staat in pole position om het WK wielrennen in 2025 te organiseren. Dat melden bronnen aan La Gazzetta dello Sport. Marokko grijpt daardoor achter het net.

In 2025 wordt het wereldkampioenschap wielrennen voor het eerst in Afrika georganiseerd. Drie jaar geleden was al bekend dat Rwanda en Marokko de enige kandidaten in de race waren. De Rwandese wielerbond diende in 2019 een bid in om het WK naar hoofdstad Kigali te halen.

Vanwege de coronacrisis werd de beslissing voor Rwanda of Marokko met een jaar uitgesteld naar 2021. Volgens La Gazzetta wordt tijdens dit WK nog een knoop doorgehakt en lijkt Rwanda de gelukkige te worden.

Locaties komende WK’s

2022 – Wollongong

2023 – Glasgow

2024 – Zürich

2025 – Rwanda of Marokko

2026 – Nog niet bekend