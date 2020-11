Rwanda of Marokko: Toekenning WK 2025 uitgesteld tot volgend jaar

Dat het WK wielrennen in 2025 zal plaatsvinden in Afrika, is al een tijdje bekend. Het is echter nog onduidelijk of het wielercircus neerstrijkt in Rwanda of Marokko. Door de coronacrisis heeft de UCI besloten om pas in 2021 de knoop door te hakken.

De internationale wielerunie wilde eigenlijk dit jaar een definitieve beslissing nemen, maar de UCI wacht nog een jaar en zal het nu bekendmaken op het WK van 2021 in België. Een ding is zeker: over vijf jaar zal er voor het eerst een WK plaatsvinden in Afrika.

De locaties voor de komende WK’s zijn al een tijdje vergeven. In 2021 trekken de renners dus naar België voor een kampioenschap in Leuven en omstreken. In 2022 is het Australische Wollongong aan de beurt en in 2023 is Glasgow het decor van het eerste ‘Super-WK’ wielrennen. Zürich is over vier jaar de plek waar de WK-medailles worden uitgedeeld.