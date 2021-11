Rugpijn zat Lars van der Haar dwars: “Met zoveel pijn kon ik mijn fiets niet meer op”

Lars van der Haar moest zaterdag last minute afzeggen voor de X2O Trofee in Kortrijk. Bij de Europees kampioen schoot het tijdens de verkenning in Kortrijk in zijn rug, waarna hij zich met de nodige rugpijn moest afmelden. “Eigenlijk gebeurde er helemaal niets”, vertelde Van der Haar aan de regionale omroep RTV Utrecht.

“Ik was aan het fietsen en moest uit de zandbak over een steen heen rijden. Toen ik mijn voorwiel optrok, schoot het in mijn rug. Op dat moment deed het zeer. Ik kon wel verder fietsen, maar op een trappetje kon ik niet verder met stappen”, legt hij uit. “Eerst denk je dat het wel beter zal gaan, maar het werd niet beter.”

“Ik ging nog rekken en strekken, maar de pijn kwam weer terug. In de camper kwam de fysio van de ploeg, maar hij kon vrij weinig doen. Het was niet te verbeteren. Dan wacht je nog steeds met die beslissing”, aldus de kopman van Baloise Trek Lions. “Ik kon, als ik goede spanning op mijn had, wel op en af de fiets. Maar als ik een misstap zette of een instabiel moment had, had ik zoveel pijn. Dan kon ik niet terug de fiets meer op. Daarom heb ik moeten besluiten om niet te starten.”

Training hervatten

De Wereldbeker in Besançon zou Van der Haar sowieso al overslaan, om een rustdag in te plannen. Hoe lang hij nog last heeft van zijn rugblessure, is niet bekend. “Ik hoop dat ik snel weer kan fietsen. Dan laten we de sprinttrainingen en het hardlopen maar even voor wat het is, al hangt dat af van de eerste 24 uur”, zegt hij.

“Volgende week heb ik nog een dubbel weekend, in Boom en Antwerpen. Dan ga ik anderhalve week naar Mallorca om heel veel duurtrainingen te doen, om nog iets te maken van de tweede helft van het seizoen.”