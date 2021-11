Lars van der Haar past voor Urban Cross met rugklachten

Lars van der Haar staat vanmiddag toch niet aan de start van de Urban Cross in Kortrijk. De Europees kampioen kwam tijdens de verkenning ten val en heeft last aan zijn rug.

Het betekent dat de Nederlander dit weekend niet meer in actie komt, want eerder paste hij ook al voor de Wereldbeker-manche zondag in Besancon. Een volle wielerkalender is de reden van zijn afwezigheid in Frankrijk.

“Ik weet nu al dat ik zo nu en dan wat gas zal moeten terugnemen om mijn frisheid te bewaren tot het einde van het seizoen”, zei hij eerder in gesprek met WielerFlits.