Europees kampioen Lars van der Haar niet in Wereldbeker Besançon

Europees kampioen Lars van der Haar laat zondag de wereldbekerwedstrijd in Besançon aan zich voorbijgaan. Dat blijkt uit de KNWU-selectie die vandaag is gepubliceerd. De 30-jarige veldrijder van Baloise-Trek won vorige week de cross in Tábor en staat na zeven manches derde in de strijd om de Wereldbeker.

Van der Haar eindigde afgelopen weekend vijfde in zowel de Superprestige in Merksplas als de Wereldbeker in Koksijde, maar verschijnt in de Oost-Franse cross niet aan de start. De 30-jarige renner gaf vorige maand al aan dat zestien wereldbekerwedstrijden ‘veel te veel’ is. “Ik weet nu al dat ik zo nu en dan wat gas zal moeten terugnemen om mijn frisheid te bewaren tot het einde van het seizoen”, zei hij in gesprek met WielerFlits.

De KNWU-selectie voor de veldrit van Besançon bestaat uit Corné van Kessel, zesde in de strijd om de Wereldbeker, Stan Godrie en Gosse van der Meer, en de beloften Ryan Kamp, Pim Ronhaar en Mees Hendrikx. Anders dan de cross in Tábor hebben de U23-renners geen eigen manche. Pas tijdens de Wereldbeker van Namen (op 19 december) maakt de U23-categorie weer deel uit van het programma.

Lucinda Brand voert als koploopster in het wereldbekerklassement de vrouwenselectie aan. Ook Annemarie Worst is van de partij nadat ze afgelopen weekend in Koksijde de beste was.

Selectie elite-mannen

Ryan Kamp

Corne van Kessel

Pim Ronhaar

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Gosse van der Meer

Selectie elite-vrouwen

Lucinda Brand

Denise Betsema

Annemarie Worst

Puck Pieterse

Yara Kastelijn

Fem van Empel

Shirin van Anrooij

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Maud Kaptheijns