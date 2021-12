Rucphen staat klaar om NK veldrijden te organiseren: “Voorlopig breken we het parcours niet af”

De KNWU is op zoek naar een alternatieve locatie voor het NK veldrijden, na het eerdere afhaken van Zaltbommel. Vanwege de verlengde coronamaatregelen is een streep gezet door het evenement in Zaltbommel, maar Rucphen staat klaar om het NK over te nemen. Dat laat Kees Kools, voorzitter van de cross in Rucphen, weten in gesprek met BN DeStem.

Tot en met 14 januari 2022 gelden strenge coronamaatregelen in Nederland. Een van de beperkingen is dat er geen publiek welkom is bij sportwedstrijden. Stichting Cyclocross Zaltbommel kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het NK veldrijden voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan in Zaltbommel. Er is door de KNWU echter nog geen definitieve streep gezet door het NK veldrijden 2022. De wielerbond is op zoek naar een alternatieve locatie.

De KNWU is in zijn zoektocht uitgekomen bij Rucphen, dat wel oren heeft naar het NK veldrijden in het weekeinde van 8 en 9 januari 2022. Twee jaar geleden werd er al eens een NK veldrijden georganiseerd op het terrein in de Binnentuin van Rupchen. Het is zeker nog niet in kannen en kruiken, maar Rucphen is bereid om de organisatie van het NK veldrijden over te nemen, nu Zaltbommel noodgedwongen is afgehaakt.

Overleg op maandag?

Rucphen was zaterdag nog het decor van een Wereldbeker veldrijden bij de elitevrouwen en mannen. “Voorlopig breken we het parcours van de Wereldbeker nog niet af”, zegt voorzitter Kools. Volgens Kools is het, gezien de vakantieperiode, geen probleem om de omloop en bijbehorende entourage nog drie weken intact te laten tot een (eventuele) NK veldrijden in de Noord-Brabantse gemeente.

Ad van Grootel, veldritcoördinator bij de KNWU, houdt echter nog een slag om de arm. “Eerst moet duidelijk zijn of het NK onder de nieuwe maatregelen wel door kan gaan.” Als dat het geval is, volgt maandag een overleg met alle betrokken partijen en wordt de knoop doorgehakt. Het kabinet besloot zaterdag de huidige coronamaatregelen te verzwaren, al is er nog wel ruimte om professionele sportwedstrijden zonder publiek te laten plaatsvinden.