NK veldrijden in Zaltbommel weer afgelast, KNWU zoekt alternatieve locatie

Het NK veldrijden 2022 gaat voor het tweede jaar op rij niet door in Zaltbommel. Vanwege de verlengde coronamaatregelen is een streep gezet door het evenement, dat op 8 en 9 januari georganiseerd zou worden door Stichting Cyclocross Zaltbommel. De KNWU zoekt wel naar een alternatieve locatie.

Tot en met 14 januari 2021 gelden strenge coronamaatregelen in Nederland. Een van de beperkingen is dat er geen publiek welkom is bij sportwedstrijden. Volgens Robert Schrimmer, voorzitter van de organisatie, is een NK met de huidige restricties niet mogelijk. Ook de onzekerheid omtrent het aangaan van financiële verplichtingen heeft daarbij een rol gespeeld.

“Wij willen bewust een volwaardig Nederlands kampioenschap organiseren. En dat kan in onze ogen niet zonder een grote aanwezigheid van wielerfans en sponsoren én van de sfeer en de ambiance die daarbij horen”, geeft hij aan. “Het is héél zuur, want na 2021 is het nu ook de 2022-editie waar door corona een streep doorheen gaat.”

Zaltbommel krijgt derde kans in 2023

De KNWU begrijpt de situatie, maar laat Zaltbommel en de lokale organisatie niet met lege handen achter. “De plannen kunnen voor Zaltbommel weer uit de kast, omdat de organisatie in 2023 op herhaling mag. Dan zal het NK veldrijden wederom in Zaltbommel plaatsvinden. Drie keer is scheepsrecht dus. Hierdoor schuift de eerdere toewijzing aan Nijstad (gemeente Hoogeveen) automatisch door naar 2024”, laat de wielerunie weten.

Er is door de KNWU nog geen definitieve streep gezet door het NK veldrijden 2022. De bond is in gesprek met andere organisatoren om de titelstrijd op 8 en 9 januari te organiseren op een andere locatie, helaas ook zonder publiek. Veel tijd is er niet voor de KNWU: ‘op zeer korte termijn’ volgt meer informatie.

Locaties NK veldrijden

2022: Nog niet bekend

2023: Zaltbommel

2024: Hoogeveen