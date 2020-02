Roy Eefting jaagt op volgend WK-succes: “Het liefst op het hoogste treetje”

Voor Roy Eefting telt alleen het hoogst haalbare tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn na zijn zilveren medaille op de scracht vorig jaar. WielerFlits sprak met de snelle Nederlander niet alleen over zijn ambities, maar ook over zijn Aziatische avontuur en afgelopen seizoen. “Het beste seizoen van mijn leven tot nu toe.”

Vorig kalenderjaar 2019 heeft Roy Eefting bepaald geen windeieren gelegd. Eerst was er het WK in Pruszków, waar hij voor de scratch was geselecteerd. Na zestig ronden reed de snelle pistier naar het zilver in de sprint en veroverde zo zijn eerste WK-medaille. In het tenue van Memil-CCN reed hij later op de weg naar twee dagsuccessen in de Tour of Qinghai Lake en ook in de .2-koers Tour of Xingtai pakte hij zijn zege mee. In de Tour of China I werd hij tweede in het klassement. In de herfst switchte hij naar de baan en won hij tijdens de Wereldbeker in Hongkong de scratch.

Een week later in Cambridge werd hij op datzelfde onderdeel tweede. Dat dit het beste seizoen van zijn leven tot nu toe is, zegt Eefting in aanloop naar de komende wereldkampioenschappen. “Zilver op het WK, winst en tweede in de Wereldbeker. Dat zijn voor mij wel echt goede resultaten. En op de weg ging het ook goed.” Wordt er nu anders naar hem gekeken door zijn WK-medaille? Hij denkt even na. “Ik denk en verwacht van wel. Maar dat moet uiteindelijk maar blijken. Gelukkig is dat voor het type renner dat ik ben minder relevant.”

Zijn nieuwe seizoen begon al vroeg met wedstrijden aan de andere kant van de wereld. “Die waren minder succesvol dan gehoopt”, verzucht hij. “Ik ging naar Nieuw-Zeeland voor de New Zealand Cycle Classic. Helaas werd ik daar ziek voor de eerste etappe, dus die heb ik uiteindelijk niet gereden. Daarna zat ik een paar weken in Maleisië bij de ploeg (Sapura, red) en kon ik daar goed trainen. Vervolgens reed ik nog de Herald Sun Tour in Australië. Daar had ik op de tweede dag een offday en ging het niet goed. Maar qua trainingen lig ik wel op schema voor het WK.”

Buitenlands avontuur

De Tour of Qinghai Lake, de Tour of Xingtai, de Herald Sun Tour: veel van zijn koersen rijdt de Nederlandse sprinter nu in verre landen. “Daar ben ik wel een paar jaar actief naar op zoek geweest. Niet zozeer een Aziatisch programma, maar een buitenlands programma. Ik heb vrij lang in Nederland gekoerst en dan blijf je erg hangen in het Nederlandse programma, met in het weekend een klassiekertje en dan doordeweeks weer trainen. Maar uiteindelijk zijn dat niet de wedstrijden die mij goed liggen. Dus ging ik zoeken naar een buitenlandse ploeg voor het rijden van etappekoersen.”

“In Nederland wil iedereen elke klassieker waarin ze starten, winnen”, legt hij uit. “Vaak betekent dit dat er heel aanvallend gekoerst wordt. Er is weinig controle en een massasprint is geen garantie, ondanks dat het hartstikke vlak is. Maar als je in China een etappekoers rijdt, draait de wedstrijd op een vlakke dag in 99 procent van de gevallen uit op een massasprint. Dan wordt er niet aanvallend gekoerst, maar kun je goed wegschuilen en je focussen op de sprint. Dat is wat me veel meer ligt.”

Sinds deze winter koerst hij voor Sapura. Deze Maleisische ploeg zagen we onlangs nog geregeld op de voorste rangen van de Tour de Langkawi. Eeftings ploeggenoot Danilo Celano reed er naar de eindoverwinning. “Dat was serieus straf”, klinkt hij bewonderend. “Sowieso is Langkawi een van onze belangrijkste koersen van het jaar, omdat het in Maleisië is. Het is weliswaar een continentale ploeg, maar ik denk wel met het budget van een profploeg. Met goede renners die erbij rijden, goed materiaal en een mooi wedstrijdprogramma. Ik vind het wel een mooie ploeg.”

Wel als enige van zijn ploeg combineert Eefting een programma op de weg met wedstrijden op de baan. Eerder gaf hij al aan dat hij een baanwielrenner is die op de weg fietst. “Kijk, een etappe winnen in de Tour of Qinghai Lake is leuk, maar ik denk niet dat het in vergelijking staat met een wereldkampioenschap op de baan. Dat rijd ik liever. Als ik bij een ploeg kom rijden, is dat ook een van de eerste dingen waar ik duidelijk over ben. Dat uiteindelijk de baan op één staat. Als ik een WK heb, ga ik dat optimaal voorbereiden en niet een wedstrijd rijden die op dat moment toevallig is.”

WK baan

Dat WK staat nu voor de deur. Vanaf woensdag is Berlijn voor eventjes de piste-hoofdstad van de wereld. Eefting komt een dag later voor het eerst in actie als de scratch op het programma staat. Dat hij daar opnieuw een kanshebber is, vertelt hij. “Podium? Dat hoop ik toch wel. Het liefst op het hoogste treetje”, zegt hij stralend. “Ik ga erheen om te winnen en ik geloof dat ik dat kan.” De uittredende wereldkampioen Sam Welsford en Christos Volikakis, vorig jaar winnaar op de scratch tijdens de Europese Spelen rekent hij tot de favorieten. Wel kleeft er een ‘maar’ aan vast.

“Het mooie van de scratch is dat iedereen kan winnen. Als je de goede aanval op het juiste moment plaatst en je gaat rond, kun je winnen. Dus dat is ook gelijk het lastige aan de scratch.” Maar met zijn rappe benen wil hij juist een sprint. “Ik start niet met het idee dat ik graag rond wil gaan rijden of heel aanvallend wil koersen, maar natuurlijk wel controle proberen te houden over de koers. Dat betekent wel meeschuiven in aanvallen, maar zonder daar zelf te veel energie in te steken.” Die kan hij immers beter opsparen voor zijn eindschot.

Een dag later gaat hij ook van start op de puntenkoers over 40 kilometer (160 ronden), waar Jan-Willem van Schip, de regerende wereldkampioen, ontbreekt. De hardrijder wil zich toeleggen op de olympische onderdelen: het omnium van zaterdag en de koppelkoers een dag later. Eefting is weliswaar de nationale kampioen puntenkoers nadat hij twee maanden geleden de rood-wit-blauwe trui veroverde in Alkmaar, maar de scratch is hem meer op het lijf geschreven.

“De puntenkoers is wel echt een ander verhaal. Normaal gezien is Jan-Willem onze beste troef op de puntenkoers. Voor mij, met 160 ronden op zulk hoog niveau, wordt het afwachten hoe het gaat. Het is een ander spelletje dan de scratch. Ik ga het proberen, ik ga er open in en zie wel waar het schip strandt. Maar ik ga daar niet van tevoren in met het idee dat ik kan winnen. Ik ga mijn best doen, ik hóóp het, maar mijn kansen zijn wel aanzienlijk kleiner dan op de scratch.”

Ronde van Turkije

Als het WK eenmaal achter de rug is, neemt Eefting eerst wat rust. “Even vakantie om daarna rustig weer beginnen te trainen. Vanaf april ga ik weer met de ploeg op pad. De eerste wegkoers die er voor mij op staat is de Ronde van Turkije.” Hoe zijn programma er daarna uitziet, weet hij nog niet precies. “Er staan veel mooie wedstrijden op de planning. Het is altijd een beetje afwachten welke je toegewezen krijgt. Het idee is dat ik veel koers. Waar we maar starten, maar het zal vooral in Azië zijn.”

Een olympisch avontuur in Tokio gaat aan hem voorbij. Dat hij daarin realistisch is, vertelt hij. “Op de Spelen heb je alleen de Madison en het omnium voor ons en Jan-Willem steekt daar nu met kop en schouders bovenuit. Aangevuld door Yoeri op de Madison is dat echt een heel goed duo. Dat maakt me gewoon kansloos, simpel zat.” Was de scratch olympisch geweest, zou het wellicht een ander verhaal zijn. “Maar dat is het niet, dus dan niet! Uiteindelijk, als je wereldkampioen kan worden op een onderdeel, ambieer ik dat ook liever dan meedoen aan de Spelen.”

Met fietsen is hij op dit moment in ieder geval nog niet klaar. “Ik bekijk het echt van jaar tot jaar. Zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. Ik ben ondertussen al 30… Ik vind het nu nog heel leuk, dus ik blijf het zeker doen. Maar ik durf niet te zeggen of ik het nog één, drie of vijf jaar leuk vind.” Eerst maar eens het wereldkampioenschap op de houten piste in Berlijn tackelen. “Ik denk dat ik er qua resultaten beter voorsta dan ooit, dus ik heb er heel veel zin in!”

Lees ook onze uitgebreide voorbeschouwing op het WK in Berlijn met daarin een vooruitblik op de kansen voor de Nederlanders en Belgen en via welke kanalen je het WK kan volgen.