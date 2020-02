Voorbeschouwing: WK baanwielrennen Berlijn 2020

Deze week wordt in Berlijn, op dezelfde wielerpiste als de jaarlijkse zesdaagse, het WK baanwielrennen gehouden. Voor de laatste keer in de tweede helft van de winter, want volgend seizoen verkast de mondiale titelstrijd naar het najaar. WielerFlits blikt vooruit!

Vorig jaar

Vorig jaar was de piste van de BGŻ Arena in Pruszków vijf dagen lang het decor van de titelstrijd, op nog geen half uurtje rijden van de Poolse hoofdstad Warschau. Elinor Barker werd de eerste wereldkampioen door Kirsten Wild en Jolien D’Hoore voor te blijven op de scratch. Zo pakte Wild de eerste van elf medailles waarmee Nederland bovenaan zou eindigen in de medaillespiegel. Zelf zou ze ook nog goud pakken op het omnium en de Madison en brons op de puntenkoers.

Nog op dezelfde openingsdag prolongeerden de Nederlandse teamsprinters hun wereldtitel. Later werden Matthijs Büchli (Keirin), Jan-Willem van Schip (puntenkoers) en Harrie Lavreysen (sprint) eveneens wereldkampioen op de individuele onderdelen. Daarmee kwam Nederland uit op zes gouden medailles, evenveel als Australië. Wel werden meer zilveren medailles behaald dan de Australiërs, vier om drie.

Voor België zou het niet bij die ene bronzen plak van D’Hoore blijven, want op de laatste WK-dag pakten Kenny De Ketele en Robbe Ghys eveneens brons op de Madison.

Laatste winnaars WK baanwielrennen

• Individuele sprint – Harrie Lavreysen en Wai Sze Lee

• Keirin – Matthijs Büchli en Wai Sze Lee

• Teamsprint – Nederland (mannen) en Australië (vrouwen)

• Tijdrit – Quentin Lafargue en Daria Shmeleva

• Individuele achtervolging – Filippo Ganna en Ashlee Ankudinoff

• Madison – Duitsland (mannen) en Nederland (vrouwen)

• Omnium – Campbell Stewart en Kirsten Wild

• Ploegenachtervolging – Australië (mannen) en Australië (vrouwen)

• Puntenkoers – Jan-Willem van Schip en Alexandra Manly

• Scratch – Sam Welsford en Elinor Barker

Programma

Woensdag 26 februari

Scratch 10 km – vrouwen

Teamsprint – mannen

Teamsprint – vrouwen

Donderdag 27 februari

Keirin – mannen

Ploegenachtervolging – mannen

Ploegenachtervolging – vrouwen

Scratch 15 km – mannen

Vrijdag 28 februari

Individuele achtervolging – mannen

Kilometer tijdrit – mannen

Omnium – vrouwen

Puntenkoers 40 km – mannen

Sprint – vrouwen

Zaterdag 29 februari

500 meter tijdrit – vrouwen

Individuele achtervolging – vrouwen

Madison 30 km – vrouwen

Omnium – mannen

Zondag 1 maart

Keirin – vrouwen

Madison 50 km – mannen

Puntenkoers 25 km – vrouwen

Sprint – mannen

Volledig programma en tijdschema

Sprint

Individuele sprint

Titelverdediger Harrie Lavreysen weet wel wie zijn belangrijkste concurrent is als op zaterdag en zondag de individuele sprint wordt verreden. Samen met Jeffrey Hoogland verdeelde hij immers de belangrijkste prijzen afgelopen seizoen. De spurtbom uit Luyksgestel werd wereldkampioen in Pruszków en won drie wereldbekers, Hoogland ging hem vooraf op de Europese Spelen en het EK. Een nieuwe tweestrijd ligt dus in de lijn der verwachting, ook al waakt Lavreysen voor te veel optimisme: “We moeten eerst maar eens zien dat we in de finale komen. Maar als we daar komen te staan, wordt het een flinke strijd.” Normaal gezien moet ook Mateusz Rudyk hoge ogen gooien. De Pool won, bij afwezigheid van Lavreysen en Hoogland, de laatste drie Wereldbekers.

Bij de vrouwen heeft de regenboogtrui Wai Sze Lee geen windeieren gelegd. De Hongkongse won liefst vier wereldbekerwedstrijden, namelijk in Minsk, Glasgow, thuisland Hongkong en Brisbane – kriskras over de wereld verspreid. Daarmee is ze de favoriete om haar titel te verdedigen. Voorts is het uitkijken naar de Russische Anastasiia Voinova, die tijdens de Europese Spelen en op het EK de beste was op de sprint. Ook won ze in Cambridge een Wereldbeker, zoals Laurine van Riessen eind januari deed in Milton. Zij zorgt met Shanne Braspennincx voor de Nederlandse inbreng. De afgelopen drie jaar was Stephanie Morton steeds de runner-up en ze jaagt ook in Berlijn het hoogste treetje na. Lea Friedrich en Emma Hinze hopen op een stuntje voor eigen publiek.

Nederlandse deelnemers: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Matthijs Büchli en Sam Ligtlee; Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen

Belgische deelnemers: –

Keirin

Het onvoorspelbare karakter maakt de Keirin misschien wel zo aantrekkelijk. De meest tactische en snelste renner is lang niet altijd de winnaar als na de drie aanloopronden achter de derny de strijd losbarst om de overwinning. Matthijs Büchli staat te boek als een specialist op dit onderdeel en is de regerende wereldkampioen. Hij zag zijn landgenoot Harrie Lavreysen forse stappen zetten en de titels pakken tijdens de Europese Spelen en het EK. Beide Nederlanders zijn ook in Berlijn favoriet voor de winst. Maar ook Sébastien Vigier, Azizulhasni Awang en Kevin Quintero willen hun successen in de Wereldbeker verzilveren met een regenboogtrui. Dan zijn er nog ervaren mannen als Jeffrey Hoogland, Theo Bos, Denis Dmitriev, thuisrijder Maximilian Levy en Jason Kenny.

Wai Sze Lee is niet alleen de regerende wereldkampioene op de sprint, ook op de Keirin heeft ze de regenboogtrui in handen. In de Wereldbeker kon ze op dit onderdeel echter niet winnen. Meer succes had Hye-jin Lee met overwinningen in Hongkong en Cambridge. Daarmee hoort ook de Koreaanse bij de belangrijkste kanshebsters. Tel daarbij ook thuisrijdster Emma Hinze, Katy Marchant, Martha Bayona Pineda en Laurine van Riessen, die allemaal eveneens een Wereldbeker wonnen. Van Riessen is niet de enige Nederlandse, want ook de nummer twee tijdens de Europese Spelen Shanne Braspennincx gaat van start. Nicky Degrendele is de Belgische troef. De wereldkampioene van 2018 was in december derde in de Wereldbeker van Brisbane.

Nederlandse deelnemers: Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Theo Bos; Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen

Belgische deelnemers: Nicky Degrendele

Teamsprint

Alleen pech of fouten lijken de Nederlandse teamsprinters te kunnen stuiten op weg naar nieuwe regenboogtruien op de teamsprint. De verschillen met de concurrentie waren afgelopen seizoen, naar baanbegrippen, immens en dat resulteerde al in titels op de Europese Spelen en tijdens het EK. Ook bleef het team ongeslagen in de eerste drie wereldbekerwedstrijden, waarna het zich al ging voorbereiden op het WK én de Olympische Spelen. Volgens tweede man Harrie Lavreysen kan de tegenstand haar borst natmaken. “De precieze tijden die we onlangs reden op de testdag in Grenchen zijn geheim, maar in principe worden we daar wereldkampioen mee.” Concurrentie vanuit Frankrijk en Groot-Brittannië is gewaarschuwd!

Benieuwd waartoe Kyra Lamberink en Steffie van der Peet in staat zijn op de teamsprint. Samen met Shanne Braspennincx waren zij de nummer drie op het EK baanwielrennen. Normaal gezien strijden titelverdediger Australië (met Kaarle McCulloch en Stephanie Morton), Rusland (met Natalia Antonova, Daria Shmeleva en Anastasiia Voinova) en gastland Duitsland (Lea Friedrich, Pauline Grabosch en Emma Hinze) om het hoogste treetje op het podium. Vlak ook China, Nieuw-Zeeland en Polen niet uit. Nota bene, bij Colombia staat Juliana Gaviria op de startlijst. Inderdaad, de oudere zus van Fernando.

Nederlandse deelnemers: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli; Kyra Lamberink en Steffie van der Peet

Belgische deelnemers: –

Tijdrit

Veel minder vaak dan de olympische onderdelen individuele sprint, Keirin en teamsprint staat de Kilometer tijdrit (ook wel de Kilometer of de Kilo) op het programma tijdens de grote internationale toernooien. Maar met de krachtmeting is wél een regenboogtrui te verdienen. Vorig jaar ging de wereldtitel naar Quentin Lafargue, die in Pruszków Theo Bos met 0,359 voorbleef. Tijdens het EK bedroeg het verschil nog maar 0,120 seconden en met nieuw materiaal wil Bos het gaatje naar zijn Franse opponent definitief dichten. Maar ook die heeft niet stilgezeten, waardoor we ons kunnen opmaken voor een spannend duel tussen de twee. Andere kandidaten voor het podium zijn Bos’ landgenoot Sam Ligtlee, Michaël D’Almeida, Tomáš Bábek en Francesco Lamon.

Waar bij de mannen de tijdrit over duizend meter gaat, stopt bij de vrouwen de tijd na vijfhonderd meter. Daria Shmeleva is de huidige wereldkampioene op dit onderdeel, nadat zij in Pruszków Olena Starikova met 0,295 seconden voorbleef. Ook tijdens de Europese Spelen bezetten de Russische en Oekraïense de bovenste podiumplekken. Wel was het verschil kleiner dan op het WK, namelijk 0,180. Normaal gezien zijn Shmeleva en Starikova ook in Berlijn de belangrijkste kanshebbers voor goud. Ook Anastasiia Voinova en Miriam Vece moeten zich kunnen mengen in de strijd om het podium. Kyra Lamberink en Steffie van der Peet zijn de Nederlandse deelnemers op de 500 meter tijdrit.

Nederlandse deelnemers: Theo Bos en Sam Ligtlee; Kyra Lamberink en Steffie van der Peet

Belgische deelnemers: –

Duur

Individuele achtervolging

Nee, het was niet op de hooggelegen fietspistes van Aguascalientes of Cochabamba waar Filippo Ganna zijn recordtijd op de achtervolging klokte. Het was namelijk begin november in Minsk waar de Italiaanse tempobeul na vier kilometer de tijd stilzette op 4:02,647. De concurrentie kwam niet in de buurt van de drievoudige wereldkampioen, die normaal gesproken weer de grote favoriet is voor de regenboogtrui. Andere mogelijke podiumklanten zijn Corentin Ermenault, Claudio Imhof, Ashton Lambie, Ivo Oliveira en Domenic Weinstein. In eerste instantie zou ook Rune Herregodts hier aan de start staan, maar de Belg moet noodgedwongen passen voor het WK door een blessure aan de knie. Het talent kroonde zich dit jaar tot nationaal kampioen op dit onderdeel.

Waar we Filippo Ganna mede kennen uit het wegwielrennen, geldt dat ook voor Chloe Dygert. De Amerikaanse werd al vijf keer wereldkampioene op de baan, maar pakte vijf maanden geleden op de weg ook de wereldtitel tijdrijden (vóór Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten). Op de individuele achtervolging staat de teller intussen op twee WK-titels en een derde ligt in de lijn der verwachting. Belangrijke tegenstand kan ze verwachten van Ashlee Ankudinoff, die vorig jaar de regenboogtrui voor zich opeiste. Ook de Duitse vrouwen én thuisrijdsters Charlotte Becker, Franziska Brausse en Lisa Brennauer moeten hier hoge ogen kunnen gooien.

Nederlandse deelnemers: –

Belgische deelnemers: Rune Herregodts

Madison

In 2019 in Pruszków ontbrak Nederland nog op de Madison (ook wel koppelkoers), maar in Berlijn worden mogelijk hoge ogen gegooid met Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik. Zij reden naar de tweede plaats tijdens de Europese Spelen en het EK en wonnen de Wereldbeker van Milton. Ook was het duo een klasse apart in de Driedaagse van Kopenhagen. Ze slaan zelf de Duitsers (Roger Kluge en Theo Reinhardt) en de Denen (Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv) nog iets hoger aan, maar met ook de Belgen (Kenny De Ketele en Robbe Ghys) de Australiërs (Cameron Meyer en Sam Welsford) en de Spanjaarden (Sebastián Mora en Albert Torres) willen ze strijden om de top drie. “We hopen te komen bovendrijven en dan de anderen te kunnen bepiepelen in de finale.”

In het nog jonge bestaan van de WK-Madison voor vrouwen (dit is pas de vierde uitgave) pakten België en Nederland elk al een titel. Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky werden drie jaar geleden de eerste winnaars op dit onderdeel, Amy Pieters en Kirsten Wild waren vorig jaar de beste. Beide koppels rijden ook in Berlijn samen en behoren normaal gesproken tot de favorieten. Daarmee is de titelstrijd echter nog geen uitgemaakte zaak. Zo pakten de Deense vrouwen (Amalie Dideriksen en Julie Leth) de Europese titel en is het ook uitkijken voor Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië, dat aantreedt met Letizia Paternoster.

Nederlandse deelnemers: Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip; Amy Pieters en Kirsten Wild

Belgische deelnemers: Kenny De Ketele en Robbe Ghys; Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky

Omnium

Het omnium is net als de Madison en de ploegenachtervolging een van de duuronderdelen die we later in het jaar terugzien op de Olympische Spelen. Daarom wordt dit WK ook beschouwd als het finale meetpunt in aanloop naar Tokio. Jan-Willem van Schip was twee jaar geleden tweede op dit onderdeel en is een van de grote kanshebbers. Winnen deed hij dit seizoen al tijdens de Europese Spelen en in de Wereldbeker van Milton. Maar het lijstje kanshebbers in Berlijn is lang: met Ethan Hayter, Benjamin Thomas, de huidige wereldkampioen Campbell Stewart, Cameron Meyer, Lasse Norman Hansen, thuisrijder Roger Kluge en Elia Viviani schuiven meer toplanden hun sterkste renners naar voren. Namens België verschijnt Lindsay De Vylder aan het vertrek.

De naam van Kirsten Wild is bij de Madison al gevallen, maar ook op het omnium, de puntenkoers en scratch gaat ze van start. Eerst het omnium, waar ze haar wereldtitels van de vorige twee jaar te verdedigen heeft. Dit seizoen won ze het onderdeel tijdens de Europese Spelen, op het EK en in de Wereldbeker van Glasgow. De andere wereldbekerwedstrijden waren een prooi voor Jennifer Valente en Yumi Kajihara. Zij zullen ongetwijfeld een gooi willen doen naar de regenboogtrui van Wild. Maar er zijn meer kapers op de kust. Denk aan Jolien D’hoore, derde in Hongkong, de gerenommeerde Laura Kenny en de beloftevolle Letizia Paternoster.

Nederlandse deelnemers: Jan-Willem van Schip; Kirsten Wild

Belgische deelnemers: Lindsay De Vylder; Jolien D’hoore

Ploegenachtervolging

Zowel Nederland als België ontbreken op de ploegenachtervolging voor mannen, maar dat maakt dit onderdeel niet minder interessant. Favoriet is Australië, de huidige wereldkampioen én houder van het wereldrecord met 3:48,012. Net als in 2019 zijn Leigh Howard, Alexander Porter, Cameron Scott en Sam Welsford van de partij. Kelland O’Brien ontbreekt, nadat hij in de Tour Down Under een gebroken sleutelbeen opliep. Andere gegadigden voor het podium zijn onder meer de Denen, die de wereldbekers van Minsk en Glasgow én het EK wonnen. Gastland Duitsland, Zwitserland en Frankrijk wonnen eveneens in de Wereldbeker. En dan zijn er nog Italië en Nieuw-Zeeland.

Bij de vrouwen doorbrak Australië in 2019 de driejarige hegemonie van de Verenigde Staten op de ploegenachtervolging. Met vrijwel dezelfde selectie als een jaar geleden trekken de Aussies naar Berlijn. In de Verenigde Staten wil men de WK-titel zonder twijfel graag terug en met de enorme motor van Chloe Dygert moet de strijd om goud normaal gesproken haalbaar zijn. Dan is er ook nog Groot-Brittannië dat met 4:10,236 nog altijd het wereldrecord voor vrouwen in handen heeft. De Britse ploeg werd bovendien in Apeldoorn Europees kampioen en pakte goud in Glasgow in de Wereldbeker. Mogelijk strijden ook Italië, Nieuw-Zeeland en Duitsland mee om het podium. En hoever schoppen de Belgische vrouwen het na hun tweede plaats in de Wereldbeker Hongkong?

Nederlandse deelnemers: –

Belgische deelnemers: Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Jolien D’Hoore, Annelies Dom en Lotte Kopecky

Puntenkoers

Zoek niet naar Jan-Willem van Schip op de puntenkoers. De regerende wereldkampioen laat dit onderdeel links liggen om zich volledig op het omnium en de Madison te focussen. Daarom mag namens Nederland Roy Eefting zijn kans gaan. De vice-wereldkampioen scratch hoopt het ver te schoppen, maar “de kans is wel aanzienlijk kleiner dan op de scratch.” Namens België rijdt Kenny De Ketele de puntenkoers. Drie jaar geleden was hij nog de nummer twee in de uitslag. Eefting en De Ketele nemen het op tegen onder anderen Mark Stewart, de winnaar van de Wereldbeker in Minsk, Europees kampioen Bryan Coquard en Christos Volikakis, zegevierend tijdens de Europese Spelen in Wit-Rusland.

Ook op de puntenkoers zien we Kirsten Wild in actie. Twee jaar geleden pakte ze op dit onderdeel de wereldtitel en trad daarmee in de voetsporen van Marianne Vos, die tien jaar eerder de beste van de wereld was. Op het WK in Pruszków reed ze naar het brons en normaal gesproken doet ze ook in Berlijn mee om de podiumplekken. Alexandra Manly gaat proberen haar regenboogtrui te verdedigen, maar cadeau gaat ze die zeker niet krijgen. Naast Wild moet de Australische ook met Hanna Solovey (winnares Europese Spelen), Maria Giulia Confalonieri (Europees kampioene) en Jennifer Valente, die de winst in de Wereldbeker van Minsk pakte, rekening houden.

Nederlandse deelnemers: Roy Eefting; Kirsten Wild

Belgische deelnemers: Kenny De Ketele; Lotte Kopecky

Scratch

Voordat Roy Eefting vrijdag de puntenkoers rijdt, staat hij een dag eerder aan het vertrek van de scratch. Hier pakte hij een jaar geleden zilver achter Sam Welsford. En dit seizoen won hij de Wereldbeker van Hongkong en was hij de nummer twee in Cambridge. Mede door ziekte zag hij zijn seizoensstart op de weg in het water vallen, maar naar eigen zeggen ligt hij op schema voor het WK. Als belangrijkste tegenstanders tipt hij de uittredende wereldkampioen Welsford en de Griek Christos Volikakis (winnaar op de Europese Spelen). Eefting: “Maar het mooie en lastige aan de scratch is, is dat uiteindelijk iedereen kan winnen. Als je een goede aanval op het juiste moment plaatst en je gaat rond, kun je winnen. Dat is ook gelijk het lastige eraan.”

Tot slot kijken we naar de scratch voor vrouwen, waar Elinor Barker vermoedelijk haar WK-titel van vorig jaar niet verdedigt. De Britse won vorig jaar vóór Kirsten Wild, die een jaar eerder de beste was. Wild hoort ook nu bij de belangrijkste kanshebbers; dit seizoen won ze al de scratch tijdens de Europese Spelen en in de Wereldbeker van Minsk. De concurrentie wil ongetwijfeld gaan anticiperen om te voorkomen dat ze met de Nederlandse naar de streep rijden. Concurrentie die bestaat uit onder anderen Laura Kenny, Martina Fidanza, Maria Martins en Jennifer Valente.

Nederlandse deelnemers: Roy Eefting; Kirsten Wild

Belgische deelnemers: Gilke Croket

TV

Het WK baanwielrennen Berlijn 2019 is alle dagen rechtstreeks te volgen bij Eurosport.

Dag 1

Eurosport Player (18.20 – 22.05 uur)

Eurosport 2 (18.30 – 21.40 uur)

Dag 2

Eurosport Player (18.20 – 21.35 uur)

Eurosport 2 (18.30 – 21.05 uur)

Dag 3

Eurosport Player (18.20 – 22.20 uur)

Eurosport 2 (18.30 – 21.55 uur)

Dag 4

Eurosport Player (16.20 – 19.55 uur)

Eurosport 2 (16.40 – 19.45 uur)

Eurosport 1 (18.00 – 19.45 uur)

Dag 5

Eurosport Player (10.50 – 12.15 uur, 13.50 – 17.10 uur)