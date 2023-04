Ronde van Vlaanderen 2023: Dit heb je tot nu toe gemist

Overzicht

De Ronde van Vlaanderen is een enerverende koers waar elke minuut iets kan gebeuren. Wat heeft u al gemist deze zondag? WielerFlits houdt het voor u bij.

De 107e editie van de Ronde van Vlaanderen was een speciale voor de vroege vlucht. In de openingsfase probeerden zeer veel renners weg te raken, maar niemand slaagde daarin. Pas na bijna twee uur koersen reed er een ontsnapping weg. Onder meer Daan Hoole, Jasper De Buyst en Guillaume Van Keirsbulck zaten in die eerste groep.

A Bahrain rider took down almost the whole field, insane! #RVV23 https://t.co/0AabXdelFj — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 2, 2023

Niet veel later werd de koers opgeschrikt door een massale valpartij. Filip Maciejuk wilde een aantal renners inhalen en reed door het gras, maar verloor daardoor zijn balans. De renner van Bahrain Victorious ging tegen de grond en nam ontzettend veel renners mee. Tim Wellens en Ben Turner waren twee van de coureurs die de koers moesten verlaten, maar ook Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Peter Sagan en Jasper Stuyven waren betrokken. Maciejuk werd uit koers gehaald door zijn roekeloze gedrag.

Het volgende belangrijke moment in koers was de beklimming van de Kortekeer. Team DSM zette zich op kop van het peloton en haalde het tempo er helemaal uit. Op die manier reed het peloton stapvoets naar boven. Eenmaal boven op de Kortekeer, gooiden ze bij Team DSM het tempo weer de lucht in. Mathieu van der Poel zat niet goed gepositioneerd, niet voor de eerste keer zondag, en moest daardoor even achtervolgen.

Counter met grote namen

Een sterke groep met flink wat outsiders reed vervolgens weg. Pedersen, Trentin en Van Hooydonck zaten opnieuw mee, maar deze keer sloten ook Kasper Asgreen, Neilson Powless, Stefan Küng, Fred Wright, Jhonatan Narváez, Matteo Jorgenson, Florian Vermeersch en Benoît Cosnefroy aan. De elf aanvallers reden al gauw een anderhalve minuut voor het peloton uit. Een benarde situatie voor Van der Poel, want hij had geen ploegmaat vooraan. Eerder zag hij ook al superknecht Søren Kragh Andersen wegvallen.

Jammer genoeg was het ook een Ronde van Vlaanderen vol valpartijen. Schaduwfavoriet Biniam Girmay reed plots tegen het achterwiel van een renner aan en knalde zeer hard tegen de grond. De renner uit Eritrea nam in zijn val ook nog onder anderen Matej Mohoric en Aimé De Gendt mee. De drie moesten hun wonden likken en stapten uit koers.

Pogacar knalt de Oude Kwaremont omhoog

De tweede beklimming van de Oude Kwaremont was het moment dat de koers ontplofte in het peloton. Met name Pogacar versnelde en reed alles en iedereen uit zijn wiel. De Sloveen imponeerde en had meteen een grote voorsprong. In de achtergrond probeerden Van Aert, Van der Poel, Christophe Laporte en Tom Pidcock de schade te beperken.

Na de beklimming van de Paterberg volden ze op vijftien seconden. Pogacar had ondertussen meer dan een minuut dichtgereden op de eerste groep. Laporte maakte even de sprong naar Pogacar, waardoor Van Aert in een zetel zat, maar nog voor de voet van de Koppenberg kregen we een samensmelting.